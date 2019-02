Киркоров раскрыл детали выступления Лазарева на "Евровидении-2019"

35-летний певец и актер Сергей Лазарев, в этом году вновь представляющий Россию на международном конкурсе "Евровидение" - в Израиле, исполнит там балладу. Причем номер будет в сопровождении симфонического оркестра.

Об этом РИА Новости рассказал Филипп Киркоров. Написавший конкурсную песню в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

"Это будет эпическая баллада в сопровождении симфонического оркестра, очень масштабное эпическое произведение", - цитирует ИА Киркорова, добавившего, что пока он не может раскрыть других подробностей шоу. Уточняя, что "это все-таки праздник Сергея", так что "нужно набраться терпения".

"В ближайшее время он представит песню", - пообещал Киркоров.

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

В прошлый раз Сергей Лазарев представлял Россию на конкурсе в 2016 году с песней You Are the Only One, занявшей третье место.

Ранее сообщалось, что Сергей рассказал о своем новом малыше.