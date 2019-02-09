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09.02.2019 12:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы пять простых способов оздоровить кишечник

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам профессора пищевой микробиологии в Университете Рединга Гленна Гибсона, 70% ресурсов иммунной системы человека зависят от работы кишечника. А именно то, как организм справляется с вредными микроорганизмами, стрессами, избыточным весом и прочим, пишет Telegraph.

Чтобы привести в норму свой кишечник, специалисты советуют следовать пяти простым правилам. Первое - есть больше клетчатки. Она содержится в овощах, фруктах, бобовых. Особенно богаты ей три продукта: морковь, брокколи и дыня.

Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
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- Недостаток клетчатки влияет на ваш кишечный микробиом, лишая его здоровых бактериальных штаммов. Дисбаланс между хорошими и плохими бактериями может спровоцировать обострение хронических заболеваний, ожирение и диабет, - отметил диетолог Мэтт Перкинс.

Второй способ оздоровления кишечника связан с употреблением пробиотических йогуртов и пребиотиков. Последние есть в луке, чесноке, цикории, фасоли и холодном картофеле.

Третье правило - по возможности убрать из рациона сладкое и жирное. Хотя бы на время, чтобы понять разницу между состоянием организма после употребления такого рода продуктов и в результате отказа о них.

Еще один важный совет - абстрагироваться от стрессов. Дело в том, что они могут изменять кровоток и секреции в кишечнике. В итоге создается благодатная почва для вредных бактерий, а полезные микроорганизмы страдают.

Заключительный совет - пить чистую воду в течение дня. Больше - летом, меньше - зимой. Но утро однозначно следует начать со стакана воды. Минут за 40 до завтрака.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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