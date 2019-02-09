Почему в Гжати погибла рыба? Люди требуют ответа

Ситуация на реке Гжать в Смоленской области, где в конце января - начале февраля отмечена массовая гибель рыбы , продолжает будоражить местных жителей и приезжающих отовсюду рыбаков. А надзорные органы, несмотря на обещания разобраться в причинах произошедшего, до сих пор не дали людям никакого ответа.

В селе Пречистое, где больше всего найдено мертвой рыбы, еще неделю назад состоятся сельский сход. И людям было объявлено, что на анализ проб, взятых 1 февраля экспресс-лабораторий по заданию Смоленского управления Росприроднадзора, требуется до 5 дней. И тогда, мол, все станет ясно, откуда и какие загрязнители попали в Гжать. Виновных назовем и привлечем к ответственности по всей строгости закона…

"Российская газета", рассказав об этой ситуации, вместе с земляками первого космонавта надеялась своевременно получить ответ, что же на самом деле стало причиной экологической беды? Почему тревогу забили рыбаки-пенсионеры, а не специально обученные инспекторы Рыбнадзора или Роспотребнадзора? И почему так нехотя, словно по принуждению, реагировали органы природоохраны - областного и федерального подчинения?

Увы! Ни в устной, ни письменной форме ответа люди до сих пор не получили. А когда в пятницу, 8 февраля, из администрации Пречистенского поселения позвонили в Смоленское управление Росприроднадзора, чтобы узнать, чем сердце успокоить, снявшая трубку сотрудница Людмила Александровна Васильева - так она представилась по телефону - ответила вопросом на вопрос: "А вы о чем и когда нас запрашивали? Где от вас письмо?"

Сказать, что в Пречистом были обескуражены таким ответом, значит ничего не сказать. На кого же тогда надеяться, если люди, приставленные охранять живую природу, так пренебрежительны и высокомерны к живым людям?!

Но что делать? Дав схлынуть эмоциям, стали писать запрос. В тот же день за подписью главы Пречистенского сельского поселения А.А.Самуйловой он был отправлен по электронной почте и по факсу в Смоленск, в адрес начальника областного управления Росприроднадзора В.И.Северинова. Копия этого письма пришла и в адрес "Российской газеты".

Мы, как есть, его приводим и берем на контроль в полной уверенности, что тут нам помогут коллеги в Министерстве экологии и природных ресурсов РФ, Федеральном агентстве водных ресурсов и Федеральном агентстве по рыболовству. А товарищи в прокуратуре проследят, чтобы результаты расследования по линии трех ведомств не свели к нулевому результату и не спрятали под сукно.