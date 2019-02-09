Шнуров простился с Юрским стихами

Российский музыкант, актер, предприниматель и шоумен Сергей Шнуров, по части количества и оперативности комментариев ко всему с недавних пор составляющий конкуренцию Юрию Лозе, отреагировал на смерть своего земляка, актера Сергея Юрского. В лирической форме.
Небольшое стихотворение-некролог появилось час назад в Instagram лидера группировки "Ленинград" и выглядит следующим образом:
Закончился период Юрский.
Пал занавес, стих гул литавр.
Ушёл со сцены нашей русской
Последний крупный динозавр.
"Отличные стихи", - полагают некоторые подписчики.
Сергей Юрьевич Юрский скончался в пятницу на 84-м году жизни.
Прощание с актером пройдет 11 феврале в Театре Моссовета. Похороны - в тот же день на Троекуровском кладбище.