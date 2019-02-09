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Шнуров простился с Юрским стихами

Наше кино
    09.02.2019, 14:05
Текст:   Олег Усков

Российский музыкант, актер, предприниматель и шоумен Сергей Шнуров, по части количества и оперативности комментариев ко всему с недавних пор составляющий конкуренцию Юрию Лозе, отреагировал на смерть своего земляка, актера Сергея Юрского. В лирической форме.

Небольшое стихотворение-некролог появилось час назад в Instagram лидера группировки "Ленинград" и выглядит следующим образом: 

Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушёл со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр.

"Отличные стихи", - полагают некоторые подписчики.

Сергей Юрьевич Юрский скончался в пятницу на 84-м году жизни.

Прощание с актером пройдет 11 феврале в Театре Моссовета. Похороны - в тот же день на Троекуровском кладбище.

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