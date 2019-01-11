Новости

54-летний актер Алексей Серебряков тайно стал дедушкой 16:50
Покончил с собой один из создателей "Матрицы" Грегг Рудлофф 16:05
Создатель "Зловещих мертвецов" анонсировал свой новый фильм ужасов 14:45
Умерла актриса из фильмов Клинта Иствуда и Мартина Скорсезе Верна Блум 13:15
Трейлер: "Бархатная бензопила" - арт-хоррор от создателя "Стрингера" 12:55

Юрий Лоза обозвал Сергея Шнурова балбесом

Новости
    11.01.2019, 18:06
Текст:   Олег Усков

64-летний советский, российский музыкант Юрий Эдуардович Лоза, наряду с Сергеем Шнуровым - один из ведущих отечественных независимых экспертов по общим вопросам, охарактеризовал последнего как "балбеса".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
54-летний актер Алексей Серебряков тайно стал дедушкой

Как передает РЕН ТВ, автор мегашлягеров "Плот", "Девочка в баре" и "Над деревней Клюевкой" выступил с комментарием к очередному "баттлу" лидера группировки "Ленинград", в этот раз - с общественным и политическим деятелем Виталием Милоновым. Назвавшим фронтмена "Ленинграда" "матерящимся быдлом", а его творчество - "отрыжкой пивняка". Шнуров, естественно, не стал отмалчиваться, сочинив про оппонента стишок.

"Я о них ничего не знаю и знать не хочу. Зачем мне пиарить этих ребят", - рассудительно высказался касаемо спора Лоза. Параллельно поясняя, что насчет мата его позиция более конкретна. По мнению Юрия Эдуардовича, ненормативную лексику используют те, у кого маленький словарный запас. Кроме того, как знает Лоза, "матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом".

"Поэтому когда интеллигентный человек говорит мне: "Я матом пользуюсь красиво", то я ему отвечаю: "Так же красиво матом пользуются помоечные бомжи!" - уточил исполнитель. Уверенный, что в мате нет ничего красивого. И вставлять в свои произведения "самую низкопробную лексику" - явление скверное. "Если кто-то говорит, что мат - это хорошо, тогда представьте, что вы услышите его в отношении себя и ваших детей", - излагает певец.

Далее предлагая создать специальные места, в которых можно было бы материться невозбранно, никому не досаждая. Например, "особые кафе, сцены для концертов, где существует возрастной ценз", - предложил Юрий.

Ранее сообщалось, что Лоза раскритиковал "Голубой огонек" и КВН. А перед этим - вокальные данные Оззи Осборна и творчество Black Sabbath.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Леди Гага отреклась от обвиненного в педофилии Ар Келли 10.01.2019
Майкла Джексона опять обвинили в педофилии 10.01.2019
Уволенный после секс-скандала основатель Pixar нашел новую работу 10.01.2019
Российское кино захватило прокат в новогодние праздники 10.01.2019
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Сергей Лукьяненко решил покончить с "Дозорами" 10.01.2019
Янковский сыграет главную роль в фильме "Один день Ивана Денисовича" 10.01.2019
Попавший в больницу Николай Дроздов рассказал о своем состоянии 09.01.2019
⧣ музыка
Фото: Rich Fury/Getty Images for iHeartMedia/AFP
Видео: опубликована посмертная песня с вокалом лидера Linkin Park 10.01.2019
Звезды российского шоу-бизнеса поспорили о нецензурной лексике 09.01.2019
Трейлер: "Ганнибал" и "Лагерта" в трэш-боевике ударника Bathory 08.01.2019
⧣ скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Брат Кевина Спейси сравнил его с отцом-педофилом 10.01.2019
Жена принца Гарри может вернуться на экраны, несмотря на запрет 10.01.2019
Кевин Харт раздраженно прокомментировал свой отказ вести "Оскар" 10.01.2019