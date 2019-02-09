США отказались признаться в нарушении ДРСМД

Все американские вооружения соответствуют Договору о ракетах средней и меньшей дальности, заявили в миссии США при НАТО в ответ на соответствующую ноту Министерства обороны РФ.

"Россия затронула три области, вызывающие озабоченность в связи с выполнением Соединенными Штатами своих обязательств: наземная система противоракетной обороны "Иджис", баллистические ракеты-мишени, а также боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА)", - говорится в пресс-релизе. При этом в постпредстве отметили, что действия США в этих областях соответствуют требованиям ДРСМД.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Москва предложила Вашингтону уничтожить универсальные пусковые установки Мk-41, способные запускать крылатые ракеты "Томагавк", ракеты-мишени, соответствующие по характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности, а также ударные беспилотные летательные аппараты.