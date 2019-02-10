Путин: Режиму контроля над вооружениями брошен вызов

Режимам контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия брошен вызов. Об этом говорится в поздравительном послании президента РФ Владимира Путина ко Дню дипломатического работника .

"Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения сейчас брошен вызов", - отмечается в поздравлении российского лидера, которое опубликовано на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что сегодня перед дипломатами стоят важные и масштабные задачи. Так, необходимо уделить внимание отстаиванию базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН, сплочению мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, дальнейшему продвижению мирного процесса в Сирии и урегулированию других кризисных ситуаций.



Прзидент РФ выразил уверенность, что "сотрудники Центрального аппарата и загранучреждений МИД будут и впредь работать с полной отдачей, творчески и инициативно".

Призыв Владимира Путина обратить внимание на обеспечение стратегической стабильности прозвучал на фоне приостановки США участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва неоднократно заявляла, что считает это решение юридически несостоятельным и договор останется обязательным к исполнению для обеих сторон.