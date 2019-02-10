Путин: Режиму контроля над вооружениями брошен вызов

Новости

Михаил Бабич: В Беларуси берегут русский язык 12:20
В Крыму прорвало бассейн с дельфинами 12:00
В Минске представили новые военные роботы 11:50
В Кургане из горящей сауны спасли пятерых человек 11:47
При пожаре в Новосибирской области погибла женщина с четырьмя детьми 11:27
Путин в поздравлении дипломатам перечислил важные задачи 11:26
Названы шесть симптомов появления рака у мужчин 11:25
Беларусь продемонстрировала новый ракетный тягач 11:00
В Сахалинской области загорелся торговый центр 10:15
Видео: Снегопад оставил без света 50 тысяч жителей штата Вашингтон 10:10
США помогли российскому минтаю закрепиться на американском рынке 09:52
Видео: "Русские Витязи" показали новую фигуру высшего пилотажа 09:46
Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника 09:36
Видео: при неудачной попытке обгона седан сделал боковое сальто 09:10
В Ирландии могут создать специальные места для селфи 09:03
Известный рэпер Cadet погиб в ДТП в Великобритании 08:24
Женщина и ребенок скончались из-за взрыва в пекарне в Лионе 08:21
РФ представит в Совбезе ООН свой проект по выборам в Венесуэле 08:07
Медведчук назвал федерализацию Украины единственным выходом 07:31
Варшава решила закупить американские ракетные системы 07:07
СМИ: Венесуэльская PDVSA переводит счета своих СП в "Газпромбанк" 06:51
Шведский журналист обвинил Украину в провокации в Керченском проливе 06:01
Фанаты напали на ватерполистов "Црвены Звезды" в Хорватии 05:28
Два человека пострадали в результате драки в московском метро 04:32
Сотни тысяч итальянцев вышли на акцию против безработицы 04:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
10.02.2019 11:07
Рубрика: Власть

Путин: Режиму контроля над вооружениями брошен вызов

Режимам контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия брошен вызов. Об этом говорится в поздравительном послании президента РФ Владимира Путина ко Дню дипломатического работника.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

"Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения сейчас брошен вызов", - отмечается в поздравлении российского лидера, которое опубликовано на сайте Кремля.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Захарова: Не хочу становиться чинушей, безразличной к чужим проблемам

Президент подчеркнул, что сегодня перед дипломатами стоят важные и масштабные задачи. Так, необходимо уделить внимание отстаиванию базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН, сплочению мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, дальнейшему продвижению мирного процесса в Сирии и урегулированию других кризисных ситуаций.

Прзидент РФ выразил уверенность, что "сотрудники Центрального аппарата и загранучреждений МИД будут и впредь работать с полной отдачей, творчески и инициативно".

Призыв Владимира Путина обратить внимание на обеспечение стратегической стабильности прозвучал на фоне приостановки США участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва неоднократно заявляла, что считает это решение юридически несостоятельным и договор останется обязательным к исполнению для обеих сторон.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ представит в Совбезе ООН свой проект по выборам в Венесуэле
Хвастливо и глупо: эксперт оценил заявление об убийце истребителя Су
Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне
Бывшая участница Comedy Woman принесла извинения за шутку о генерале
Шведский журналист обвинил Украину в провокации в Керченском проливе