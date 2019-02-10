Церемонию открытия игр "Дети Азии" посмотрели в 11 странах

Церемонию открытия l зимних Международных игр "Дети Азии", состоявшуюся в субботу, посмотрели в 11 странах. Как сообщает дирекция игр, открытие показал 31 канал из России, Казахстана, Кыргызстана, Кувейта, Монголии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Афганистана, Великобритании.

Кроме того, за играми можно следить на официальном сайте игр, а также на официальных страницах в социальных сетях. Как показывает мониторинг, там их посещают жители Казахстана, Республики Беларусь, Германии, Японии, Филиппин, Таиланда, Индонезии, Киргизии, Южной Кореи, Египта, Мьянмы, Аргентины, Украины, Бразилии, Китая, Чехии, а также россияне из Москвы, Новосибирска, Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия).

Напомним, что игры проходят под эгидой ЮНЕСКО и патронатом Международного олимпийского комитета, что дает право на использование олимпийской символики. В них участвуют команды из 20 стран, которые разыграют 91 комплект медалей по восьми видам спорта: фигурному катанию, хоккею, шорт-треку, горным лыжам, сноуборду, биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина.