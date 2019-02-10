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10.02.2019 13:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Церемонию открытия игр "Дети Азии" посмотрели в 11 странах

Текст: Анна Бондаренко

Церемонию открытия l зимних Международных игр "Дети Азии", состоявшуюся в субботу, посмотрели в 11 странах. Как сообщает дирекция игр, открытие показал 31 канал из России, Казахстана, Кыргызстана, Кувейта, Монголии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Афганистана, Великобритании.

На зимних играх "Дети Азии" разыграли первые комплекты медалей

Кроме того, за играми можно следить на официальном сайте игр, а также на официальных страницах в социальных сетях. Как показывает мониторинг, там их посещают жители Казахстана, Республики Беларусь, Германии, Японии, Филиппин, Таиланда, Индонезии, Киргизии, Южной Кореи, Египта, Мьянмы, Аргентины, Украины, Бразилии, Китая, Чехии, а также россияне из Москвы, Новосибирска, Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия).

Напомним, что игры проходят под эгидой ЮНЕСКО и патронатом Международного олимпийского комитета, что дает право на использование олимпийской символики. В них участвуют команды из 20 стран, которые разыграют 91 комплект медалей по восьми видам спорта: фигурному катанию, хоккею, шорт-треку, горным лыжам, сноуборду, биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина.

Спорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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