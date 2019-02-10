Русское оружие
10.02.2019 11:50
Текст: Светлана Цыганкова

В Минске представили новые военные роботы

Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

В Минске на экспозиции, которую представили членам коллегии Государственного военно-промышленного комитета, показали новые разработники робототехники. И добавили, что предприятия Республики Беларусь в 2018 году удачно поработали по гособоронзаказу.

Фото: Homoatrox/wikimedia.org
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Об этом пишет белорусская военная газета "Во славу Родины". Среди новинок - беспилотные авиационные комплексы. Образцы военных роботов показал и Первый телевизионный канал Беларуси. А вообще по гособоронзаказу в Вооруженные силы страны поставили, отремонтировали и модернизировали более 780 образцов вооружений и военной техники.

- По целому ряду образцов закончены опытно-конструкторские работы, приемка которых начнется уже в этом году, - отметил председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Роман Головченко.

Кстати, "РГ" ранее писала о том, что Республика Беларусь планирует заработать на экспорте вооружения в нынешнем году до двух миллиардов долларов. Речь как раз идет о высокоточном оружии.

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