В Минске представили новые военные роботы

В Минске на экспозиции, которую представили членам коллегии Государственного военно-промышленного комитета, показали новые разработники робототехники. И добавили, что предприятия Республики Беларусь в 2018 году удачно поработали по гособоронзаказу.

Об этом пишет белорусская военная газета "Во славу Родины". Среди новинок - беспилотные авиационные комплексы. Образцы военных роботов показал и Первый телевизионный канал Беларуси. А вообще по гособоронзаказу в Вооруженные силы страны поставили, отремонтировали и модернизировали более 780 образцов вооружений и военной техники.

- По целому ряду образцов закончены опытно-конструкторские работы, приемка которых начнется уже в этом году, - отметил председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Роман Головченко.

Кстати, "РГ" ранее писала о том, что Республика Беларусь планирует заработать на экспорте вооружения в нынешнем году до двух миллиардов долларов. Речь как раз идет о высокоточном оружии.