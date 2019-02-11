Работодателей перестал интересовать пол будущих сотрудников

Вслед за отменой графы "образование" в своих настройках сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob решил отказаться и от графы "пол". Теперь соискателям не нужно ее заполнять при составлении резюме.

Как сообщили "Российской газете" в Superjob, компания провела эксперимент: на часть высокооплачиваемых вакансий работодатели получали резюме без указания гендерной принадлежности кандидатов. Результаты эксперимента показали, что количество приглашений соискателей (как мужчин, так и женщин) увеличилось в среднем на 18 процентов.

По мнению президента SupeJob Алексея Захарова, в обществе существуют определенные стереотипы, что та или иная профессия требует людей определенной половой принадлежности.

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"Даже если некий человек декларирует, что нет гендерных стереотипов, то где-то глубоко в его сознании или подсознании они по факту сидят. 9 из 10 рекрутеров на вакансию программиста сначала посмотрят резюме молодых людей, а кандидатов-девушек отложат на потом. Даже если представительницы прекрасного пола оказываются более квалифицированными специалистами, на эту позицию их посмотрят в последнюю очередь", - комментирует Алексей Захаров.

Когда же в вакансии пол соискателя не указан, его быстрее пригласят на собеседование. А если он понравится, то уже нет разницы, мужчина или женщина займет должность.

Вместе с тем, исследование Superjob показало, что 8 процентов компаний учитывают гендерную принадлежность соискателя в каждой из своих вакансий. Чуть больше половины рекрутеров (51 процент), опрошенных Superjob, ответили, что пол будущего сотрудника важен им только в некоторых случаях. Не важен пол кандидата для 38 процентов опрошенных. 3 процента затруднились с ответом.

А вот эксперт ВНИИ труда Фарида Мирзабалаева считает, что работодатели с меньшим желанием берут на работу женщин, тем более - женщин с детьми. И существенно ниже оплачивают их труд.

"Дифференциация заработных плат подтверждает наши аргументы. Как следует из данных Росстата, в 2017 году соотношение между зарплатой мужчин и женщин составляла в среднем 71,7 процента, т.е. женщины получали почти на треть меньше, чем мужчины", - уточняет эксперт.

Для того, чтобы это неравенство преодолеть, пройдут годы и даже десятилетия. К тому же, женщины всегда больше озабочены бытовыми проблемами - уходом за детьми, помощью родителям. Поэтому женщины в меньшей степени готовы к переменам в своей трудовой деятельности и меньше склонны рисковать. И соглашаются зачастую на работу с небольшими доходами.