Образование уже не играет большой роли при поиске работы

Как пояснил "Российской газете" президент Superjob Алексей Захаров, работодатели сегодня обращают внимание на реальные достижения соискателей. "Образование еще может играть какую-то роль, когда претендент на вакансию только что окончил колледж или вуз и кроме этого ему еще нечем похвастаться. Когда же соискателю 25 и больше лет, он, по мнению работодателей, должен уже иметь определенные достижения", - отмечает Захаров.
Поэтому при составлении резюме в Superjob советуют сосредотачиваться именно на конкретном багаже умений и навыков, которые уже сформировались у работника, а не перечислять все дипломы.
Происходящая настройка российского рынка труда соответствует международным тенденциям, которые сформировались в экономически развитых странах достаточно давно, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
- Работодателя в первую очередь интересует не формальное соответствие диплома должности, а реальные навыки, сформированные в рамках практической деятельности.
Сегодня никого не удивишь красным дипломом, удивлять надо способностью решать поставленные задачи. Поэтому многие западные университеты сосредотачиваются на формировании базовых компетенций: умении мыслить самостоятельно, умении искать и обрабатывать информацию, умении видеть предмет системно.
Кроме того, вузы стремятся вовлекать студентов в практику с первого курса, да и сами студенты на западе пытаются как можно раньше начать трудовую деятельность.