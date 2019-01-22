Образование уже не играет большой роли при поиске работы

Все меньше компаний обращают внимание на строчку "образование" в резюме соискателей. Поэтому сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob убрал ее из своих настроек.

Как пояснил "Российской газете" президент Superjob Алексей Захаров, работодатели сегодня обращают внимание на реальные достижения соискателей. "Образование еще может играть какую-то роль, когда претендент на вакансию только что окончил колледж или вуз и кроме этого ему еще нечем похвастаться. Когда же соискателю 25 и больше лет, он, по мнению работодателей, должен уже иметь определенные достижения", - отмечает Захаров.

Поэтому при составлении резюме в Superjob советуют сосредотачиваться именно на конкретном багаже умений и навыков, которые уже сформировались у работника, а не перечислять все дипломы.

Происходящая настройка российского рынка труда соответствует международным тенденциям, которые сформировались в экономически развитых странах достаточно давно, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

- Работодателя в первую очередь интересует не формальное соответствие диплома должности, а реальные навыки, сформированные в рамках практической деятельности.

Сегодня никого не удивишь красным дипломом, удивлять надо способностью решать поставленные задачи. Поэтому многие западные университеты сосредотачиваются на формировании базовых компетенций: умении мыслить самостоятельно, умении искать и обрабатывать информацию, умении видеть предмет системно.

Кроме того, вузы стремятся вовлекать студентов в практику с первого курса, да и сами студенты на западе пытаются как можно раньше начать трудовую деятельность.