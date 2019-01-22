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22.01.2019 08:10
Рубрика: Экономика

Образование уже не играет большой роли при поиске работы

Текст: Ольга Игнатова
Все меньше компаний обращают внимание на строчку "образование" в резюме соискателей. Поэтому сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob убрал ее из своих настроек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Как пояснил "Российской газете" президент Superjob Алексей Захаров, работодатели сегодня обращают внимание на реальные достижения соискателей. "Образование еще может играть какую-то роль, когда претендент на вакансию только что окончил колледж или вуз и кроме этого ему еще нечем похвастаться. Когда же соискателю 25 и больше лет, он, по мнению работодателей, должен уже иметь определенные достижения", - отмечает Захаров.

Поэтому при составлении резюме в Superjob советуют сосредотачиваться именно на конкретном багаже умений и навыков, которые уже сформировались у работника, а не перечислять все дипломы.

Происходящая настройка российского рынка труда соответствует международным тенденциям, которые сформировались в экономически развитых странах достаточно давно, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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- Работодателя в первую очередь интересует не формальное соответствие диплома должности, а реальные навыки, сформированные в рамках практической деятельности.

Сегодня никого не удивишь красным дипломом, удивлять надо способностью решать поставленные задачи. Поэтому многие западные университеты сосредотачиваются на формировании базовых компетенций: умении мыслить самостоятельно, умении искать и обрабатывать информацию, умении видеть предмет системно.

Кроме того, вузы стремятся вовлекать студентов в практику с первого курса, да и сами студенты на западе пытаются как можно раньше начать трудовую деятельность.

Экономика Работа Рынок труда
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