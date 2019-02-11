Фото и видео: братья Насери снимают мини-фильм в Магасе

Французский актер Сами Насери, известный по роли водителя-оторвы Даниэля Моралеса в оригинальной серии экшн-комедий "Такси", и его младший брат, актер и режиссер Ларби Насери, снимают ролик о Магасе, столице Ингушетии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
2019 год объявлен Годом театра в России, в рамках которого вы видите сцену, которая снята в музее ингушской истории в стометровой ингушской башне. Он скоро откроет свои двери для всех желающих. Знаменитые французские актёры Ларби из фильма «13 район» и Сами из фильма «Такси» вжились в роль сцены. Ларби в национальной одежде, а Сами стоит с поднятыми руками. #Россия #Кавказ #Ингушетия #Алания #Магас #администрацияМагаса #МэрМагаса #Цечоев #БесланЦечоев #Tsechoev #BeslanTsechoev #Magas #ГлаваМагаса #МагасПхьеДа #ПхьеДа #ГородСолнца #аланскиеворотамагас #аланскиеворота #ПлощадьАлания #ингушскаяистория #аланскаяистория #ингушскийязык #роднаяистория #скифы #орстхой #greatview #национальнаяодежда #черкеска #годтеатра #годтеатравроссии
Как рассказал в своем Instagram мэр города Беслан Цечоев, артисты посетили Магас с двухдневным рабочим визитом.
"По приглашению мэра Магаса у нас в гостях всемирно известные французские актеры. Сами Насери из фильма "Такси", где он играл главную роль водителя такси и Ларби из фильма "13 район", где он играл роль барона Таха. Сегодня они снимают ролик, где Сами Насери будет водителем велотакси в Магасе", - уточнено в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Дорогие друзья! По приглашению мэра Магаса Беслана Цечоева @tsechoev у нас в гостях всемирно известные французские актёры. Сами Насери из фильма «Такси», где он играл главную роль водителя такси и Ларби из фильма «13 район», где он играл роль барона Таха. Ларби также является режиссёром многих известных фильмов. Сегодня они снимают ролик, где Сами Насери будет водителем велотакси в Магасе. #Россия #Кавказ #Ингушетия #Алания #Магас #администрацияМагаса #МэрМагаса #Цечоев #БесланЦечоев #Tsechoev #BeslanTsechoev #Magas #ГлаваМагаса #МагасПхьеДа #ПхьеДа #ГородСолнца #аланскиеворотамагас #аланскиеворота #ПлощадьАлания
Как добавляют Вести, до начала съемок братья успели посетить несколько достопримечательностей города и выбрать локации для воплощения сценария предстоящего мини-фильма.
Известно, что ролик будет предназначен для туристов. В процессе его съемок Насери покатал желающих на инновационном веломобиле по городу и провел мастер-класс по вождению.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ларби из знаменитого всем фильма «13 район» настолько вдохновила лезгинка, что он не сдержался и станцевал её на самой высокой точке в Магасе - ингушской башне «Согласия». Как признался Ларби: «Ничего прекраснее этого танца он не видел». #Россия #Кавказ #Ингушетия #Алания #Магас #администрацияМагаса #МэрМагаса #Цечоев #БесланЦечоев #Tsechoev #BeslanTsechoev #Magas #ГлаваМагаса #МагасПхьеДа #ПхьеДа #ГородСолнца #аланскиеворотамагас #аланскиеворота #Баженов #ПлощадьАлания #нарторстхой #ингушскаяистория #аланскаяистория #ингушскийязык #роднаяистория #скифы #орстхой #greatview #национальнаяодежда #черкеска
Сами Насери родился в Париже в 1961 году. Мать - француженка, отец - алжирец. На экранах дебютировал в комедии "Инспектор-разиня" как статист. После была безымянная роль полицейского в бессоновском "Леоне".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дорогие друзья! Закончился двухдневный тур по городу наших знаменитых и любимых актеров Сами и Ларби Насери. Как признаются гости, уезжают они с большим количеством приятных и неизгладимых впечатлений, а также выражают благодарность за дружеский прием. Мы же в свою очередь хотим сказать спасибо Сами и Ларби за визит в столицу. Будем рады ждать Вас снова!
За роль Моралеса в первом "Такси" 1998 года Насери получил номинация на "Сезар", "французский "Оскар", как "самый многообещающий актер".
Ранее сообщалось, что Сами Насери сыграет в фильме своего брата, который будет снят в Москве.