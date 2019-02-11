Фото и видео: братья Насери снимают мини-фильм в Магасе

Французский актер Сами Насери, известный по роли водителя-оторвы Даниэля Моралеса в оригинальной серии экшн-комедий "Такси", и его младший брат, актер и режиссер Ларби Насери, снимают ролик о Магасе, столице Ингушетии.

Как рассказал в своем Instagram мэр города Беслан Цечоев, артисты посетили Магас с двухдневным рабочим визитом.

"По приглашению мэра Магаса у нас в гостях всемирно известные французские актеры. Сами Насери из фильма "Такси", где он играл главную роль водителя такси и Ларби из фильма "13 район", где он играл роль барона Таха. Сегодня они снимают ролик, где Сами Насери будет водителем велотакси в Магасе", - уточнено в сообщении.

Как добавляют Вести, до начала съемок братья успели посетить несколько достопримечательностей города и выбрать локации для воплощения сценария предстоящего мини-фильма.

Известно, что ролик будет предназначен для туристов. В процессе его съемок Насери покатал желающих на инновационном веломобиле по городу и провел мастер-класс по вождению.

Сами Насери родился в Париже в 1961 году. Мать - француженка, отец - алжирец. На экранах дебютировал в комедии "Инспектор-разиня" как статист. После была безымянная роль полицейского в бессоновском "Леоне".

За роль Моралеса в первом "Такси" 1998 года Насери получил номинация на "Сезар", "французский "Оскар", как "самый многообещающий актер".

Ранее сообщалось, что Сами Насери сыграет в фильме своего брата, который будет снят в Москве.