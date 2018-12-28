Новости

Суд в Польше обязал немецкий канал извиниться за сериал о войне 15:07
Кустурица снимет "Идиота" и "Преступление и наказание" с китайцами 13:45
Звезда фильмов "Один дома" возьмет имя Маколей Маколей Калкин Калкин 13:20
Опрос: россияне рассказали, какое кино любят смотреть 12:40
Пьяная мачеха Линдси Лохан попыталась угнать автобус 12:33

Звезда "Такси" Сами Насери сыграет "француза с русским сердцем"

Новости
    28.12.2018, 14:33
Текст:   Козьма Лоханкин

Сами Насери, известный по культовому французскому комедийному боевику "Такси" и благодаря веренице скандалов, рассказал о своей новой кинороли.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
Кустурица снимет "Идиота" и "Преступление и наказание" с китайцами

Он исполнит центрального персонажа в картине своего брата Биби Насери, которая называется "Учитель". Примечательно, что съемки пройду в России. Стартуют они в мае-июле грядущего года.

"Это российская картина с российскими актерами. Я буду там единственный француз, но с русским сердцем", - трогательно признался актер.

"Нам хотелось снимать, когда в Москве хорошая погода, но для контрастности будет пара сцен со снегом", - приводит слова Насери РИА Новости.

Сообщается, что главный герой - человек, переживающий гибель семьи и посвятивший себя воспитанию "трудных подростков". Уже идет поиск четырех юных актеров на эти роли.

После премьеры в Москве ("обязательно в Москве!") планируется показ фильма в Европе и не только.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Полиции предоставили доказательства против Кевина Спейси 12:17
В Петербурге выставили на продажу подлинный сценарий фильма Цоя "Игла" 12:10
Умер актер из фильмов Скорсезе и "Клана Сопрано" Фрэнк Адонис 11:59
Вышел трейлер четвертого сезона безумного сериала "Энджи Трайбека" 11:30
⧣ Россия
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
СМИ запутались в избитых женах актера Марата Башарова 27.12.2018
Умер легендарный советский актер и мастер озвучки Дмитрий Матвеев 27.12.2018
Российскому рэперу Элджею запретили въезд на Украину 27.12.2018
⧣ Франция
Фото: kinopoisk.ru
Критики назвали десять лучших фильмов ужасов 2018 года 18.12.2018
Авторитетный британский журнал назвал лучшие фильмы 2018 года 12.12.2018
СМИ ошибочно сообщили о смерти режиссера Жан-Люка Годара 06.12.2018
⧣ драма
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Завода" Юрия Быкова 18.12.2018
Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют в лесбийской исторической драме 16.12.2018
Вышел трейлер драмы Brexit с лысеющим Бенедиктом Камбербэтчем 15.12.2018