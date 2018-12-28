Звезда "Такси" Сами Насери сыграет "француза с русским сердцем"

Сами Насери, известный по культовому французскому комедийному боевику "Такси" и благодаря веренице скандалов, рассказал о своей новой кинороли.

Он исполнит центрального персонажа в картине своего брата Биби Насери, которая называется "Учитель". Примечательно, что съемки пройду в России. Стартуют они в мае-июле грядущего года.

"Это российская картина с российскими актерами. Я буду там единственный француз, но с русским сердцем", - трогательно признался актер.

"Нам хотелось снимать, когда в Москве хорошая погода, но для контрастности будет пара сцен со снегом", - приводит слова Насери РИА Новости.

Сообщается, что главный герой - человек, переживающий гибель семьи и посвятивший себя воспитанию "трудных подростков". Уже идет поиск четырех юных актеров на эти роли.

После премьеры в Москве ("обязательно в Москве!") планируется показ фильма в Европе и не только.