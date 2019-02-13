В Петербурге завели дело о халатности после гибели ребенка от голода

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга завершила проверку в связи со смертью годовалого ребенка от голода. Результатом стало возбуждение уголовного дела по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

В ведомстве обнаружили нарушения в работе тех, кто должен был следить за неблагополучной семьей. Речь, в частности, идет о сотрудниках детской поликлиники №21, участковом уполномоченном 31 отдела полиции района и служащих отдела опеки и попечительства МО "Автово". Сотрудники прокуратуры считают, что к трагедии привело отсутствие межведомственного взаимодействия: "Органы опеки и попечительства необоснованно прекратили работу с семьей, а участковый уполномоченный не в полном объеме выполнял свои должностные обязанности, поскольку не выяснял о проживании несовершеннолетних по этому адресу".

Между тем проверка показала, что семья ребенка нуждалась в социальной помощи, оснований для прекращения индивидуально-профилактической работы с ней не было, подчеркивают в прокуратуре. Кроме того, как оказалось, в детской поликлинике недостаточно внимательно контролировали жизнь и здоровье маленького ребенка.

По фактам выявленных нарушений прокуратура внесла три представления - в адрес главы администрации района, начальника УМВД района и главы местной администрации муниципального образования МО "Автово", которые находятся на рассмотрении. Кроме того, направлены материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц из числа муниципальных служащих по халатности.

Напомним, трагедия произошла в квартире на улице Кронштадтский в Кировском районе Петербурга в конце января. Годовалый ребенок умер от истощения. Его мать арестована. Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Известно, что семья давно стояла на учете как неблагополучная.