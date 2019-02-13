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13.02.2019 20:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Французская делегация поучаствует в праздновании 5-летия Крымской весны

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

К празднованию пятой годовщины Крымской весны в марте 2019 года присоединится делегация французских политиков во главе с депутатом Национального собрания Тьерри Мариани, который уже не раз посещал полуостров. Об этом сообщает KP.Ru со ссылкой на депутата Госдумы, председателя Комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

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- Тьерри Мариани и те, кто был с ним, конечно, приедут на пятилетие крымского референдума, - сказал Слуцкий. - Они снова приедут в Крым, в Севастополь, будут с нами. Благодаря этим поездкам тогда Европа узнала о том, что в Крыму отнюдь не порабощенное население, а там счастье от того, что Крым и Севастополь вернулись в родную гавань - в состав Российской Федерации.

По мнению Слуцкого, даже потеряв мандаты депутатов Национального собрания Франции приезжавшие в Крым политики не оставили свою приверженность здравому смыслу.

В Крыму в честь 5-й годовщины Крымской весны запланированы праздничные концерты, фотовыставки, флешмобы и фестивали. Также оргкомитет анонсировал праздничные шествия, митинги, акции, выставки и другие мероприятия.

Напомним, делегация французских депутатов и сенаторов первой нарушила политическую изоляцию Крыма, в 2015 году оценив его жизнь в составе России своими глазами. Второй визит французов Слуцкий организовал в 2016 году. Старт праздничным мероприятиям будет дан 23 февраля 2019 года - в день начала формирования народного ополчения.

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