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13.02.2019 22:06
Рубрика: В мире

Стали известны подробности кровавого теракта в Иране

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
В Иране в результате атаки смертника на автобус с военнослужащими иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли 40 человек. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на информированный источник.
Фото: REUTERS/Fars News Фото: REUTERS/Fars News
Фото: REUTERS/Fars News

Смертник на заминированном автомобиле в иранской юго-восточной провинции Систан и Белуджистан врезался в автобус с военнослужащими КСИР на дороге Хаш-Захедан. Официальные власти Ирана пока не приводят данные о жертвах и пострадавших в результате нападения. Местные СМИ ранее сообщили о 20 погибших и 20 раненых сотрудниках КСИР.

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В распространенном сообщении пресс-службы КСИР говорится, что нападение совершила "террористическая группировка, связанная с иностранными разведслужбами". Однако по данным телеканала Press TV, за терактом стоит экстремистская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), которая в Иране считается террористической.

"Джейш аль-Адль" действует в районе ирано-пакистанской границы с 2012 года. Она является преемницей разгромленной иранскими спецслужбами суннитской экстремистской группировки "Джундалла" ("Воины Аллаха"). Боевики "Джейш аль-Адль" ранее неоднократно совершали похищения и теракты в отношении военнослужащих и пограничников Исламской Республики.

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Последнее резонансное преступление на территории Ирана члены "Джейш аль-Адль" совершили в октябре прошлого года. Тогда в провинции Систан и Белуджистан они похитили 14 иранских военнослужащих и вывезли их на территорию Пакистана. Тегеран неоднократно просил Исламабад содействовать в освобождении иранских военных, однако пленники до сих пор удерживаются в заложниках.

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