Эксперты предрекли российским НПЗ проблемы со сбытом бензина

В России сформировался профицит мощностей по выпуску бензина, только за 2018 год они увеличились на два миллиона тонн в год за счет запуска новых установок на "Танеко"и Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы Argus Consulting.

Модернизация российских нефтеперерабатывающих заводов началась в 2011 году, когда рынок светлых нефтепродуктов в России балансировал на грани дефицита. С тех пор дефицит производственных мощностей трансформировался в профицит. До 2026 года будут модернизированы еще девять НПЗ, и производство бензина класса "Евро-5" увеличится еще на три миллиона тонн в год.

Профицит мощностей может обернуться проблемами со сбытом топлива, считают аналитики ArgusConsulting. А поскольку внутренний рынок светлых углеводородов растет медленно, заводам предстоит искать новые рынки сбыта, предрекают они.

С 1 января 2019 года НПЗ получили право претендовать на возвратный акциз на нефтяное сырье, которое отправляют на глубокую переработку, при выполнении ряда условий, среди которых обеспечение внутреннего рынка качественным топливом и модернизация мощностей. Возвратный акциз станет заменой так называемой таможенной субсидии, которая ввиду снижения ставки экспортной пошлины и роста внутреннего налога на добычу сокращается. Такой вид компенсации призван снизить колебания цен на топливо внутри страны при скачках цен на нефть на мировом рынке.