Конгресс США не одобрил военную интервенцию в Венесуэлу

Конгресс США выступил против ввода войск на территорию Венесуэлы. Об этом заявил председатель международного комитета палаты представителей Элиот Энгел. По его словам, американские законодатели не рассматривают вариант военного вмешательства на территории Венесуэлы в качестве одной из возможных мер урегулирования действующего в южноамериканской стране кризиса.

Заявление было сделано на фоне намеков президента США Дональда Трампа о возможности военного вмешательства в конфликт в Венесуэле. Более того, республиканец Кен Бак "подверг сомнению возможность" не только переброски американских войск на территорию республики, но и раскритиковал публичные заявления главы государства о рассмотрении данного вопроса. Напомним, именно Конгресс принимает решение об использовании американских вооруженных сил по всему миру.

Напомним, Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что в администрации рассматриваются "все варианты" разрешения кризиса в Венесуэле. При этом он не стал отвечать на вопрос, намерены ли США перебрасывать войска в соседнюю с Венесуэлой Колумбию. "Увидите", - сказал он. Ранее он называл военное вмешательство "одим из возможных сценариев".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. США и ряд союзных им государств признали Гуайдо главой венесуэльского государства. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал это как попытку госпереворота. В Москве случившееся назвали "курсом на свержение законно избранной власти в Венесуэле".