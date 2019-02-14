Медведев назвал новую волну санкций из США шизоидной историей

Россия не боится санкций, но нельзя считать, что все это ерунда, а такое, признал глава кабмина в интервью НТВ, приходится слышать иногда от российских чиновников. "Эти санкции имеют значение для нашей экономики, но они не навредят ей капитально - мы все равно продолжим идти своим путем", - сказал Медведев.

Новую волну санкций из США он назвал очередной шизоидной историей, связанной с консолидацией американских элит. "Я имею в виду борьбу с Россией. Ведь сейчас консолидация элит в Америке, особенно демократических элит, происходит на почве борьбы с президентом Трампом. А борьба с президентом Трампом ведется при помощи так называемой русской истории", - прокомментировал глава российского правительства.

К санкциям нужно относиться внимательно. В правительстве, рассказал премьер, это регулярно обсуждают, чтобы понимать, как им противодействовать. "Но уж точно их не нужно бояться, потому что наша экономика безусловно выдержит любое давление, в том числе и такое", - уверен Дмитрий Медведев.

Такие шаги в отношении России точно не повлияют на реализацию нацпроектов, заверил премьер: "Эти деньги забронированы. Ни под какие санкции они не попадут".