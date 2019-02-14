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14.02.2019 19:56
Рубрика: Экономика

Медведев назвал новую волну санкций из США шизоидной историей

Текст: Владимир Кузьмин
Россия не боится западных санкций, хотя они могут затруднить развитие страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Но национальные проекты в любом случае не пострадают - средства под них забронированы, заверил председатель правительства.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия не боится санкций, но нельзя считать, что все это ерунда, а такое, признал глава кабмина в интервью НТВ, приходится слышать иногда от российских чиновников. "Эти санкции имеют значение для нашей экономики, но они не навредят ей капитально - мы все равно продолжим идти своим путем", - сказал Медведев.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Новую волну санкций из США он назвал очередной шизоидной историей, связанной с консолидацией американских элит. "Я имею в виду борьбу с Россией. Ведь сейчас консолидация элит в Америке, особенно демократических элит, происходит на почве борьбы с президентом Трампом. А борьба с президентом Трампом ведется при помощи так называемой русской истории", - прокомментировал глава российского правительства.

К санкциям нужно относиться внимательно. В правительстве, рассказал премьер, это регулярно обсуждают, чтобы понимать, как им противодействовать. "Но уж точно их не нужно бояться, потому что наша экономика безусловно выдержит любое давление, в том числе и такое", - уверен Дмитрий Медведев.

Такие шаги в отношении России точно не повлияют на реализацию нацпроектов, заверил премьер: "Эти деньги забронированы. Ни под какие санкции они не попадут".

Готова ли Россия к новым санкциям США
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