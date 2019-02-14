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Представители Слепакова опровергли сведения о его госпитализации

ТВ и сериалы
    14.02.2019, 10:42
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Появившиеся ранее в ряде СМИ сведения о госпитализации Семена Слепакова не подтвердились.

Инофрмацию о том, что артист оказался в больнице, опровергла его концертный директор Евгения Лазаревская.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Оззи Осборна выписали из больницы

"Это фейковая новость, у нас все хорошо. Мы готовимся к концерту, у нас завтра репетиция", - приводит KP.RU слова Лазаревской.

Напомним, сегодня утром было сообщено о том, что известный музыкант, продюсер и шоумен Семен Слепаков был госпитализирован из-за обнаруженных у него ранее проблем с сердцем.

Слепаков родился в 1979 году в Пятигорске. Стал известен, играя за сборную родного города в КВН. Отметился продюсированием и написанием сценариев для ряда проектов телеканала ТНТ.

Прошлогодний сериал Слепакова "Домашний арест" получил восторженные отзывы большинства критиков.

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