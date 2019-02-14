Семь человек на место. Именно такой конкурс был в прошлом году в клинском колледже "Подмосковье". Для сравнения: на одно бюджетное место на журфаке МГУ ежегодно претендуют 5-6 человек. Почему вчерашние школьники рвутся в Клин? Да все просто: здесь готовят специалистов для завода "Мерседес".

Когда немецкий автомобилестроительный концерн "Даймлер" впервые заявил о том, что построит в Солнечногорском районе области завод по сборке "Мерседесов" на тысячу с лишним рабочих мест, скептики говорили: половина из них достанется самим немцам. Так, мол, обычно и бывает - мыть полы и чистить станки будут местные жители, а высоких специалистов зарубежный инвестор привезет своих. "И специалисты у нас действительно были - из Германии и из Франции, - рассказывает директор колледжа "Подмосковье" Антонина Юдина, организовавшая для журналистов "РГ" экскурсию по учебным лабораториям. - Но приезжали они не на ярмарку вакансий, а чтобы помочь наладить учебный процесс для клинских и солнечногорских ребят, которые вот-вот встанут на конвейеры нового завода".

Под "Мерседес" колледж пришлось реконструировать. Внутри учебного заведения построили просторные лаборатории, где можно освоить любой процесс автомобилестроения. "Прежде чем начать обучение, мы ездили в Штутгарт, где работает такой же колледж при заводе "Мерседес", посмотрели, как готовят специалистов там", - продолжает Антонина Юдина. Многое взяли за основу, но программу обучения решили все же модифицировать под российский менталитет. В Германии каждый студент учится чему-то одному - только кузовным работам или только сборке-разборке двигателя. И на заводе потом работает лишь на одном участке. А в Клину решили учить студентов так, чтобы они могли пригодиться в любом заводском цехе - и колеса менять, и красить, и кондиционер заправлять, и двигатели чинить... "Может, зря вы так? - говорю. - Может, пусть, как в Германии, штамповал бы рабочий одну заклепку всю жизнь... Говорят же, что немецкая сборка лучше российской, не потому ли, что там каждый - виртуоз своей заклепки, а у нас - на все руки от скуки?" "Сейчас рассуждать о том, чья сборка лучше, нет смысла, - пожимает плечами мастер производственного обучения Роман Марзеев. - Все оборудование на завод везут из Германии, наладкой занимаются немецкие специалисты. Служба контроля качества тоже работает по немецким стандартам. В таких условиях нет разницы, на земле какой страны построен завод".

За спиной у мастера стоит агрегат, похожий на медицинский кувез, где выхаживают тяжелых новорожденных. Только вместо младенца в нем лежит автомобильный двигатель и студенты изучают его не по картинкам или на списанной статичной модели, как раньше, а в движении. Эти живые модели, среди которых есть и грузовые, и легковые, и бензиновые, и дизельные экземпляры, в колледж тоже привезли из-за рубежа. Как и 3D-модуль для покраски автомобилей. Надеваешь очки виртуальной реальности, берешь в руки невесомый покрасочный пистолет, нажимаешь на кнопку - и словно оказываешься в настоящем покрасочном цеху. Пистолет вдруг приобретает вес, а струи краски - давление, из-за чего первые покрасочные опыты почти у всех похожи на песни, спетые заикой. А оценку работе ставит компьютер - и ты ее не получишь, пока не вылечишь свое художественное "заикание". Аналогичный тренажер есть и в сварочном цехе. А в зоне техобслуживания стоит "Мерседес" последней модели и ребята изучают ходовую часть, элементы трансмиссии и подвески на настоящем автомобиле.

Программу обучения решили не копировать с немецких аналогов, а модифицировать под российский менталитет

В цехе кузовного ремонта студенты под руководством мастера производственного обучения Павла Трофимченко рихтуют кузов с вмятинами. Мелкие дефекты, по легенде образовавшиеся от града, нагревают и осторожно выстукивают молотком. Крупные выправляют с помощью крючков, к которым цепляется молоток, работающий в непривычную обратную сторону. Здесь понимаешь, почему в сервисах за кузовной ремонт просят так дорого - работа трудоемкая, одну вмятину можно выправлять несколько часов. "Машины сегодня у всех есть, уметь их чинить должен каждый мужчина", - не отрываясь от вмятин, рассказывает студент Олег Сафин. "К тому же появляются новые технологии и уже не все люди старшего поколения знают, как грамотно обращаться с современным автомобилем", - подхватывает его однокурсник Азат Хлебников. Ребятам по 17 лет, и они точно знают, что после окончания колледжа их с руками оторвут не только на заводе "Мерседес", но и в любом специализированном автосервисе. Немцы ведь не только обеспечили колледж учебными тренажерами, но и приезжали потом тестировать качество обучения. Претензий к нему у педантичных германских специалистов не возникло. В прошлом учебном году они заказали целевое обучение в колледже 185 студентов. В этом - 225.

Напоследок мы заглянули в лабораторию автоэлектрики и электроники. И встретили там Александру Корсакову. Она - единственная девушка на всем потоке, но, как говорят педагоги, любому парню даст фору. "Хотелось во взрослой жизни заниматься тем, что нравится. А нравятся автомобили, поэтому поступила сюда", - объясняет Саша. "Но ведь если ты будешь копаться в машинах, у тебя никогда не будет красивых ногтей..." - начала было я. А потом осеклась. Ну и не будет ногтей. Зато "Мерседес" - будет.

Компетентно

Ольга Забралова, первый зампред правительства - министр образования Московской области:

- Не меньшей популярностью у наших выпускников пользуется филиал колледжа "Подмосковье" в Лобне, где готовят специалистов для работы в аэропорту Шереметьево. Конкурс туда достигает 6-6,5 человека на место. Ребята проходят очень жесткий отбор - обязательны вступительные испытания по английскому языку и географии. Традиционно высокий конкурс - 4,5-5 человек на место - на профессию спасателя. Их готовят в колледже "Московия" в Ленинском районе. С большой охотой идут ребята и на специальность "логистика". Это связано с тем, что подмосковные колледжи взаимодействуют с крупной транспортной компанией "ФМ Ложистик Восток". Кадры для нее готовят в учебных заведениях Егорьевска, Реутова, Долгопрудного, Ногинска и Ступина.