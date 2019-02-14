Новую охранную систему установили в Третьяковской галерее

Третьяковская галерея начала использовать новую систему охраны экспонатов, которая будет действовать на ближайших выставках Эдварда Мунка и Ильи Репина. Галерея пошла на усиление мер безопасности после инцидента с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Охранная система "Стрелец-Часовой" предусматривает установку на картины датчиков, которые отслеживают местоположение экспонатов. Персонал, в свою очередь, получит специальные браслеты и пульт управления. Стоит заметить, что подобные системы внедряет Минобороны РФ.

"Как только двигаем картину, идет сигнал тревоги и на браслеты, и на центральный пульт. Охранник получает информацию о том, какую картину, в каком зале дернули. Смотритель же просто может нажать тревожную кнопку", - цитирует главу компании "Стрелец" Михаила Левчука "Интерфакс". При этом он отметил, что нужно охранять не все картины, а "только те, что в карман можно запихнуть".

Напомним, полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили из Инженерного корпуса Третьяковской галереи, где проходит ретроспектива художника, на глазах у посетителей 27 января. К счастью, картину вскоре обнаружили в одном из районов Подмосковья, она получила незначительные повреждения во время транспортировки. Полотно, защищенное мертвым крепежом, вернулось на выставку.