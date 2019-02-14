Опубликовано видео столкновения двух самолетов во Внуково

В Сети появилось видео с места столкновения двух самолетов в столичном аэропорту Внуково. Кадры опубликовал Пятый канал.

На записи видно, что один из поврежденных самолетов - Boing-747 авиакомпании "Россия". Это крупный дальнемагистральный четырехдвигательный лайнер. Как ранее сообщали СМИ, именно этот самолет буксировали во время столкновения - он задел припаркованный на стоянке борт авиакомпании AZUR.

Напомним, ЧП произошло днем 14 февраля. Во время столкновения в самолетах не было пассажиров и никто не пострадал, однако лайнеры получили повреждения. В московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, что у борта компании AZUR повреждена законцовка правого крыла, а у второго лайнера удар пришелся на стабилизатор. Ведомство начало доследственную проверку по факту происшествия.