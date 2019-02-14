Секретная новинка АвтоВАЗа попала на видео

Журналисты программы "Чудо техники" случайно сняли на видео секретный автомобиль на конвейере АвтоВАЗа. Новинка, машина белого цвета, появляется в кадре на 11-й минуте, и демонстрируется всего десять секунд.

Однако рассмотреть автомобиль не получится, так как ради сохранения коммерческой тайны изображение размыли пикселями.

- Нас очень просили не показывать, но скоро обязательно узнаете, что к чему, - заявил репортер.

В короткометражке (формат фильма чуть более 13 минут) также показано инновационное оборудование АвтоВАЗа. К примеру, запасные части и прочую механическую фурнитуру перевозят специальные роботизированные тележки. Управляются они с помощью оператора по сети Wi-Fi. Для безопасности трасса, по которой бегает миниатюрный интернет-поезд, выделена желтым и черным цветом.

Ранее сообщалось, что в рамках специнвестконтракта АвтоВАЗ планирует наладить выпуск новой модели - Lada Van. По предварительной информации, минивэн может появиться уже в 2019-2020 годах. Вполне возможно, что именно Van и оказался случайно в кадре.

Напомним, что по итогам прошлого года АвтоВАЗ реализовал в России свыше 360 тысяч автомобилей Lada, за рубежом - свыше 38 тысяч. Лидером продаж в России оказалась Vesta - около 108 тысяч машин, Lada Granta разошлась тиражом в 106 тысяч единиц. В этом году российский автогигант планирует вывести на автомобильный рынок универсал Granta Cross.