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14.02.2019 20:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шесть квартир разрушены в результате взрыва газа в Красноярске

Взрыв бытового газа в жилом доме, расположенном в частном секторе центрального района Красноярска, разрушил шесть квартир. Еще около 10 квартир частично пострадали, сообщил замначальника краевого ГУ МЧС Алексей Богданов.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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По его словам, взорвался газовый баллон на втором этаже многоквартирного здания. Из-под завалов квартиры №12 извлекли тело женщины, проводится ее опознание. Сейчас продолжается разбор обрушившихся конструкций дома, под завалами могут находиться люди. По уточненным данным спасателей, в 30 квартирах проживали 20 человек, из которых 12 удалось эвакуировать сразу после ЧП. Поисково-спасательные работы осложняются кровлей, которая нависла над местом обрушения. К разбору привлечена инженерная спецтехника, а также кинологические службы.

Как ранее сообщала "РГ", взрыв газа произошел в 21.10 по местному времени в трехэтажном жилом здании по улице Кандагарская, 3. В результате произошло обрушение угловых квартир на втором и третьем этажах, погиб один человек. По факту ЧП краевой СК возбудил уголовное дело по ч 1 ст 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

По предварительной информации, дом не был газифицирован и является самостроем. Следователи установили, что у здания один собственник, который сдавал в аренду и частично распродал жилплощадь. Сейчас ведется его поиск. Краевая прокуратура также начала проверку, в ходе которой выяснит все обстоятельства ЧП.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Взрывы газа в домах
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