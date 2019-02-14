Шесть квартир разрушены в результате взрыва газа в Красноярске

Взрыв бытового газа в жилом доме, расположенном в частном секторе центрального района Красноярска, разрушил шесть квартир. Еще около 10 квартир частично пострадали, сообщил замначальника краевого ГУ МЧС Алексей Богданов.

По его словам, взорвался газовый баллон на втором этаже многоквартирного здания. Из-под завалов квартиры №12 извлекли тело женщины, проводится ее опознание. Сейчас продолжается разбор обрушившихся конструкций дома, под завалами могут находиться люди. По уточненным данным спасателей, в 30 квартирах проживали 20 человек, из которых 12 удалось эвакуировать сразу после ЧП. Поисково-спасательные работы осложняются кровлей, которая нависла над местом обрушения. К разбору привлечена инженерная спецтехника, а также кинологические службы.

Как ранее сообщала "РГ", взрыв газа произошел в 21.10 по местному времени в трехэтажном жилом здании по улице Кандагарская, 3. В результате произошло обрушение угловых квартир на втором и третьем этажах, погиб один человек. По факту ЧП краевой СК возбудил уголовное дело по ч 1 ст 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

По предварительной информации, дом не был газифицирован и является самостроем. Следователи установили, что у здания один собственник, который сдавал в аренду и частично распродал жилплощадь. Сейчас ведется его поиск. Краевая прокуратура также начала проверку, в ходе которой выяснит все обстоятельства ЧП.