Лукашенко может присоединиться к беседе Путина, Рухани и Эрдогана

В Кремле не исключили совместной встречи лидеров России, Ирана, Турции и Беларуси. Такие переговоры могут пройти 14 февраля в Сочи, где находятся главы четырех государств. Но речь пойдет не о Сирии.

В четверг у Владимира Путина запланированы отдельные встречи с президентами Турции и Ирана, а затем - трехсторонний саммит по Сирии, где обсудят активизацию усилий по выходу на политико-дипломатическое урегулирование и скорейший запуск Конституционного комитета.

На повестке, конечно, и положение дел в Идлибе. "Будет обсуждаться факт продолжающегося там присутствия террористических группировок и отмечаться необходимость полного выполнения сочинских договоренностей", - анонсировал Песков. "Собственно, решения и реализация договоренностей по Идлибу - одна из составляющих частей в целом линии на стабилизацию в Сирии, которая позволит окончательно сформироваться условиям для выхода на политическое урегулирование".

Вечером, после трехстороннего саммита, к президентам России, Турции и Ирана может присоединиться Александр Лукашенко, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Это никак не связано с проблематикой сирийского урегулирования", - уточнил он.

"Президент предусмотрел такую возможность, чтобы Лукашенко мог со своими коллегами также пообщаться, используя возможность своего пребывания в Сочи одновременно с ними", - объяснил Песков.

