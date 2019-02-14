В Новороссийске уволили охранников, которые избили двух школьниц в местном торгово-развлекательном комплексе "Красная площадь". Этот инцидент вызвал громадный резонанс в крае, а в соцсетях развернулась дискуссия, в которой на первый план вышла тема поведения расплодившихся в ТЦ сотрудников служб безопасности.

ЧП случилось 31 января. Секьюрити попросили двух сестер-подростков покинуть игровую зону на пятом этаже. Вспыхнула перебранка, в ходе которой один из них якобы ударил школьницу кулаком в лицо, а другую схватил в охапку. На видео происшествия, размещенного в интернете, видно, как мужчины волокут девочку вверх по пожарной лестнице.

Запись разделила пользователей на два лагеря. Большинство возмутилось грубым поведением охранников, другие говорили: мол, подростки сами могли спровоцировать ссору. "То, что избили несовершеннолетних - это уже не превышение, а прямое покушение!!! "Полиция разберется, молодежь не следит за своим языком" - вот лишь два отзыва.

По словам матери пострадавшей, врачи диагностировали у ее дочери закрытый перелом поясничного позвонка. Она написала заявление в полицию, назначена судебно-медицинская экспертиза. Однако материалы дела затребовал СК.

- На первой стадии следствия сведений о получении подростком травмы не было. Чтобы объективно установить все обстоятельства произошедшего случая, а также характер и степень причиненных повреждений, следственный отдел по Новороссийску СКР по краю направил ходатайство об изъятии материала проверки по данному факту и передаче его в следственные органы регионального управления, - объяснила старший помощник руководителя СУ СКР по Кубани Наталья Трифанова.

- После конфликта девочка была вынуждена обратиться к врачу. В настоящее время она проходит диагностическое обследование и находится дома на больничном. Мы постоянно поддерживаем связь с мамой подростка и оказываем необходимую консультационную помощь, - рассказала "РГ" краевой омбудсмен по правам ребенка Татьяна Ковалева.

Многие даже не знают: могут ли сотрудники ЧОП применять силу при задержании?

А споры между посетителями торговых центров и охранниками превратились в отдельный жанр на интернет-каналах. До сих пор многие люди смутно представляют, кто такие сотрудники ЧОП и могут ли они досматривать сумки или применять силу при задержании.

- Необходимо отличать осмотр от досмотра. Охранники имеют право проводить осмотр (например, той же ручной клади), предусмотренный законом о частной детективной и охранной деятельности. Это визуальное наблюдение за объектом, когда человек просто посмотрел, есть ли за пазухой или в сумке какой-то предмет, ничего не трогая. Такой порядок существует во всех учреждениях, где договором установлены внутриобъектовый или пропускной режимы. А вот досмотр - требование вытащить вещи из сумки - уже прямое нарушение, он производится сотрудниками полиции. Охранник вполне может сделать замечание нарушителю спокойствия, сопроводить его до выхода из здания, но ни в коем случае не избивать человека, - говорит юрист Елена Писаренко.

Мнение

Алексей Сазонов, член Краснодарской краевой коллегии адвокатов:

- В данном случае охранники явно превысили полномочия, так как не имели права применять физическую силу в отношении несовершеннолетней девочки: она вряд ли угрожала жизни и здоровью граждан или самих охранников. Если даже девочка шумела или вела себя вызывающе, они в первую очередь должны были вызвать инспекцию по делам несовершеннолетних. Полиция оперативно реагирует на такие вызовы.