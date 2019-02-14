Президент РФ выразил надежду на новый импульс в межсирийском диалоге

Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидер Турции прилетел в Сочи для участия в трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию между Москвой, Анкарой и Тегераном.

Перед началом переговоров российский президент сначала выразил своему коллеге соболезнования в связи с гибелью людей в результате недавнего обрушения жилого восьмиэтажного дома в Стамбуле.

Владимир Путин также рассказал, что разговор будет посвящен урегулированию ситуации в Сирии. Он отметил, что это уже четвертый саммит стран-гарантов астанинского процесса. Российский президент выразил надежду, что переговоры смогут придать новый импульс нормализации обстановки в Сирии "как на земле, так и в рамках политико-дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога".

Путин подчеркнул, что работа на этом направлении была непростой, она продолжается, не все задачи решены. Президент добавил, что стороны будут искать компромисс и сказал, что "безусловно, нас ждет успех". Он также добавил, что в ходе переговоров будет обсуждаться развитие двусторонних отношений.

Во взаимодействии России и Турции центральное место занимает сирийская проблематика. По этим вопросам проводятся регулярные консультации по линии министерств обороны, генеральных штабов и спецслужб. Вопрос сирийского урегулирования в последний раз обсуждался в ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве 23 января.

После переговоров с Эрдоганом Путин встретится также с президентом Ирана Хасаном Роухани. Кроме того, в этот же день запланированы переговоры в трехстороннем формате между Путиным, Эрдоганом и Роухани. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, президент Владимир Путин планирует рассмотреть "дальнейшие совместные шаги в целях долгосрочной нормализации обстановки в Сирии". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне саммита рассказал журналистам, что обязательно будет обсуждаться ситуация в Идлибе и необходимость запуска конституционного комитета в Сирии. По итогам саммита лидеры трех стран дадут совместную пресс-конференцию. Затем состоится обед от имени президента России в честь гостей.