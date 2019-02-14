Путин осмотрел арену для керлинга в Сочи

Путин в Сочи посетил арену для керлинга "Ледяной куб". Она уникальна тем, что это единственное спортивное сооружение для керлинга в России, которое было специально построено для этого вида спорта. Арена оборудована шестью дорожками для игр в керлинг и рассчитана на 3 тысяч зрителей.

Российский президент приехал сюда поздним вечером после спортивного центра "ЮГ Спорт", где принял участие в тренировке со сборной командой России по дзюдо и пообщался со сборными по боксу и вольной борьбе.

А до этого Путин принимал участие в трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию.