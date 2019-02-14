Россияне набросились на Skoda Kodiaq

Продажи кроссовера Skoda Kodiaq выросли в январе на 300 процентов. По данным агентства "Автостат Инфо", дилеры чешской марки реализовали 1 136 таких машин. Годом ранее было всего 286.

В России автомобиль начали продавать еще в 2017 году. На отечественный авторынок SUV поставляли из Чехии. Однако в феврале прошлого года производство Kodiaq запустили в Нижнем Новгороде, благодаря чему кроссовер подешевел.

Сейчас на отечественном авторынке можно приобрести Kodiaq с бензиновыми и дизельными турбомоторами 1,4 и 2,0 литра мощностью от 125 до 180 л.с. Наиболее дорогой вариант (версия Laurin & Klement) стоит более 2,9 миллиона рублей. "РГ" протестировала Kodiaq российской сборки и сделала массу интересных выводов.

В целом в январе Skoda продала в России 4 432 автомобиля, что на 6,5 процента больше прошлогоднего показателя. Первое место среди моделей по количеству реализованных автомобилей занимает Rapid: на отечественном авторынке лифтбэк разошелся в количестве 1 809 штук (минус 11,5 процента к январю 2018 года). Второй стала Skoda Octavia (1 369 автомобиля, плюс 19 процентов). Kodiaq оказался на третьем месте.

Ранее, напомним, в Skoda рассказали о том, что обновленный Superb появится в России в третьем квартале, в конце года стартуют продажи Karoq.