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14.02.2019 23:26
Рубрика: Спорт

"Севилья" с минимальным счетом победила на выезде "Лацио"

Текст: Данила Жиляев
В 1/16 финала Лиги Европы состоялись первые матчи.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Квинси Промес в составе "Севильи". Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Квинси Промес в составе "Севильи". Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Испанская "Севилья" на выезде победила римский "Лацио" 1:0. Единственный мяч был забит на 22-й минуте, его автором стал нападающий гостей Висам Бен-Йеддер. На поле в составе "Севильи" появился и бывший игрок "Спартака" Квинси Промес - но он вышел на замену лишь за 15 минут до финального свистка и результативными действиями отметиться не успел.

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Из других матчей дня следует выделить сенсационную победу БАТЭ над "Арсеналом" 1:0. В остальном же сюрпризов не было. Миланский "Интер" на чужом поле победил "Рапид" 1:0, киевское "Динамо" спаслось от выездного поражения в матче с "Олимпиакосом" - 2:2, "Бенфика" на выезде одолела "Галатасарай" 2:1.

Кроме того, завершились вничью еще три матча. Самый результативный из них состоялся во французском Ренне, где местная одноименная команда разошлась миром с испанским "Бетисом" - 3:3. "Славия" и "Генк" мячей друг другу не забили - равно как и наш "Краснодар" с немецким "Байером". Отметим, что при счете 0:0 на своем поле, в ответной игре "быкам" достаточно сыграть результативную ничью, чтобы пройти в 1/8 финала.

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