Слуцкий: Надо поддерживать тех, кто готов поддержать нас

Россия должна помочь Венесуэле, несмотря на неприглядную изнанку ее нынешней экономической ситуации, уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Отвечая на вопрос, стоит ли России помогать далекому Каракасу, Пхеньяну или лучше помочь условному Забайкальску, он ответил: "Мы должны поддерживать тех, кто готов поддержать нас. Те страны Латинской Америки, Азии, Африки, которые готовы к стратегическому сотрудничеству с нами по разным направлениям, инфраструктурно значимым экономическим проектам, к взаимодействию в военной, военно-технической сфере".

К тому же, отметил депутат, "вокруг Венесуэлы происходят чудовищные вещи". "Неприглядная изнанка была там не всегда: люди моего поколения и старше помнят, что это была процветающая страна. А сегодня национальная экономика обрушена, и велика вероятность того же сценария, что в бывшей Югославии, Ираке, Ливии. Ирак и Ливия стали странами без государства", - цитирует его KP.Ru.

"У нас существует только одна страна в мире, которая позволяет себе на законодательном уровне вмешиваться в конституционный строй других государств, - США. Именно это сейчас происходит в Венесуэле. И совершенно чудовищно, что Европарламент с другого континента признал лидера оппозиции законным президентом далекой Венесуэлы", - добавил Слуцкий.

В ходе беседы с журналистами и слушателями он также коснулся ситуации вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и возможного нового соглашения по этой теме, о котором говорит президент США Дональд Трамп.

"Над ДРСМД долго работали эксперты. Он является одним из краеугольных камней системы ядерного сдерживания. Выход из него автоматически грозит непродлением СНВ-3 в 2021 году. Все это чревато обрушением всей системы ядерного сдерживания в планетарном масштабе", - полагает Слуцкий. Выдвигать вместо этого какие-то эрзац-варианты, заменители, которые успокоят в том числе многочисленных американских экспертов - это просто попытка замаскировать совершенно нелогичное и опасное действие, считает он.

По его мнению, отказываясь от ДРСМД, Вашингтон рассчитывает втянуть Россию в новую гонку вооружений и подорвать экономику, как это случилось с СССР. Гонка вооружений "здорово бьет по национальной экономике", признал Слуцкий. "Но мы располагаем рядом вооружений, по которым находимся впереди предполагаемого противника", - добавил он.

Говоря о ситуации на Украине и предстоящих президентских выборах Леонид Слуцкий согласился с прогнозом лидера своей партии Владимира Жириновского о том, что победу может одержать нынешний президент Петр Порошенко. "Запад сильно поддерживает Петра Алексеевича: проводит информационные операции, провокации типа Керченского пролива, чтобы смоделировать увеличение электоральной поддержки Порошенко, другие избирательные приемы", - отметил он, добавив, что "недаром туда не приглашают российских наблюдателей, которые это могут запросто вскрыть". "И Западу сегодня нужен Порошенко. Он идеален для тех, кто позиционирует Украину как территорию внешнего управления, каковой она сегодня является - давайте уж смотреть правде в глаза", - заключил он.