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Рубрика: В мире

Трамп установил в Белом доме симулятор для игры в гольф

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA

Президент США Дональд Трамп установил в Белом доме симулятор для игры в гольф.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото "лысого" Трампа взорвало соцсети

Стоимость оборудования составляет почти 50 тысяч долларов. Новая система заменила старый симулятор, установленный при президенте Бараке Обаме. Журналисты газеты The Washington Post посчитали, что глава государства с момента вступления в должность играл в гольф приблизительно 139 раз.

Ранее американский лидер опроверг информацию ряда СМИ, что он мало работает. Репортерам удалось раздобыть рабочий график президента. Оказалось, что большая часть времени отводится на "работу с документами", смысл которой не раскрывается.

"Я работаю больше, чем почти все прошлые президенты", - написал Трамп в Twitter, подчеркнув, что в стране бардак.

В мире США Дональд Трамп
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