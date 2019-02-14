Президент США Дональд Трамп установил в Белом доме симулятор для игры в гольф.

Стоимость оборудования составляет почти 50 тысяч долларов. Новая система заменила старый симулятор, установленный при президенте Бараке Обаме. Журналисты газеты The Washington Post посчитали, что глава государства с момента вступления в должность играл в гольф приблизительно 139 раз.

Ранее американский лидер опроверг информацию ряда СМИ, что он мало работает. Репортерам удалось раздобыть рабочий график президента. Оказалось, что большая часть времени отводится на "работу с документами", смысл которой не раскрывается.

"Я работаю больше, чем почти все прошлые президенты", - написал Трамп в Twitter, подчеркнув, что в стране бардак.