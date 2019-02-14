В Беловежскую пущу прилетели первые серые гуси и журавли

В урочище меж топий и болот Беловежской пущи, где еще совсем недавно прогуливался со Снегурочкой зимний властелин с окладистой бородой, появились и первые признаки приближающейся весны. Орнитологи, например, по информации БЕЛТА , уже регистрируют факты появления весенних перелетных птиц.

Первыми, уточнил сотрудник национального парка Вадим Прокопчук, "в местах своего регулярного гнездования были замечены серые гуси и серые журавли". Одиночные пары этих красивых птиц наблюдали еще 10 февраля вблизи урочища Злятино на юго-западной окраине Беловежской пущи.

В тот же день в пойме реки Лесная Правая у деревни Селище Большое была зарегистрирована и одиноко гулявшая белая цапля. А на следующий день в окрестностях деревни Панасюки на бывшей торфяной площадке приземлилась и пара лебедей-кликунов. Более того, шесть гусей-гуменников обживают берега реки Лесная у деревенской околицы в Углянах. Там же весенний мотив напевают и первые чибисы.

Все эти факты, по мнению Прокопчука, свидетельствуют о раннем весеннем появлении в Беловежской пуще "водно-болотных видов птиц, так как в период декабрьских наблюдений и зимних учетов данные виды не регистрировались". По его словам, успели отреагировать на первые солнечные дни и некоторые оставшиеся на зимовку птицы. По ночам чуткое ухо лесников улавливает и весеннюю вокализацию сов. Уже вовсю устраивают воздушные пируэты разбившиеся на пары вороны, запели большие синицы и обыкновенные лазоревки.

Местные жители и гости национального парка смогли оценить и первую в этом году барабанную дробь пестрого дятла, необычный, громкий и резкий свист поползней. Начали подготовку к брачному периоду и красавицы-сойки, издавая тихое воркование и даже мяуканье.