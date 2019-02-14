В Беловежскую пущу прилетели первые серые гуси и журавли

В урочище меж топий и болот Беловежской пущи, где еще совсем недавно прогуливался со Снегурочкой зимний властелин с окладистой бородой, появились и первые признаки приближающейся весны. Орнитологи, например, по информации БЕЛТА, уже регистрируют факты появления весенних перелетных птиц.
Первыми, уточнил сотрудник национального парка Вадим Прокопчук, "в местах своего регулярного гнездования были замечены серые гуси и серые журавли". Одиночные пары этих красивых птиц наблюдали еще 10 февраля вблизи урочища Злятино на юго-западной окраине Беловежской пущи.
В тот же день в пойме реки Лесная Правая у деревни Селище Большое была зарегистрирована и одиноко гулявшая белая цапля. А на следующий день в окрестностях деревни Панасюки на бывшей торфяной площадке приземлилась и пара лебедей-кликунов. Более того, шесть гусей-гуменников обживают берега реки Лесная у деревенской околицы в Углянах. Там же весенний мотив напевают и первые чибисы.
Все эти факты, по мнению Прокопчука, свидетельствуют о раннем весеннем появлении в Беловежской пуще "водно-болотных видов птиц, так как в период декабрьских наблюдений и зимних учетов данные виды не регистрировались". По его словам, успели отреагировать на первые солнечные дни и некоторые оставшиеся на зимовку птицы. По ночам чуткое ухо лесников улавливает и весеннюю вокализацию сов. Уже вовсю устраивают воздушные пируэты разбившиеся на пары вороны, запели большие синицы и обыкновенные лазоревки.
Местные жители и гости национального парка смогли оценить и первую в этом году барабанную дробь пестрого дятла, необычный, громкий и резкий свист поползней. Начали подготовку к брачному периоду и красавицы-сойки, издавая тихое воркование и даже мяуканье.