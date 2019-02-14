В ОАЭ наладят выпуск целого ряда моделей Aurus

Минпромторг РФ планирует наладить выпуск ряда моделей люксового бренда Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Рассчитываем организовать производство определенных образцов линейки Aurus именно в Арабских Эмиратах на мощностях Tawazun", - заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Российском инвестиционном форуме в Сочи в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас прорабатываем с коллегами этот проект и рассчитываем, что, когда будет производиться внедорожник, еще больший объем будет поставляться на этот рынок", - добавил российский министр.

Как уточнил Денис Мантуров, автомобили бренда Aurus сборки эмиратского холдинга Tawazun будут предлагаться не только в ОАЭ, но и по всему Ближнему Востоку.

Напомним, что в конце прошлого года Денис Мантуров впервые заявил, что на Ближнем Востоке развернут производство внедорожника.

Кроме того, как ранее писала "РГ", холдинг Tawazun планирует инвестировать в совместное предприятие НАМИ и Sollers 110 млн евро и получить соответственно 30-процентную долю в этой компании. Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан).

Ожидается, что премьера лимузина Aurus в ОАЭ на выставке вооружения IDEX состоится в конце февраля. В России, напомним, презентация бренда Aurus прошла в конце августа прошлого года на автосалоне в Москве. Тогда публике представили седан Aurus Senat S600, параллельно для ограниченного круга лиц показали лимузин Aurus Senat 700L. Российские дилеры начнут принимать заказы на Aurus 15 февраля.