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15.02.2019 11:52
Рубрика: Легковые авто

Bentley представила самый быстрый в мире внедорожник

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Bentley. Фото: Пресс-служба Bentley.
Фото: Пресс-служба Bentley.

Компания Bentley рассказала о новой "заряженной" модели - Bentayga Speed. По утверждению автопроизводителя, это самый быстрый в мире внедорожник. Максимальная скорость автомобиля - 306 километров в час. Для сравнения, у Lamborghini Urus, который считался ранее самым быстрым SUV, этот показатель 305 километров в час.

Bentayga Speed оснастили 6-литровым Twin Turbo TSI W12 с увеличенной с 608 до 635 л.с. мощностью и перенастроенной под спортрежим 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Подвеска стала более жесткой, также автомобиль получил систему контроля кренов Bentley Dynamic Ride.

Фото: Константин Завражин/РГ
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До 100 километров в час Bentley разгоняется за 3,9 секунды. Здесь он уже не может считаться рекордсменом: Lamborghini Urus для разгона достаточно 3,6 секунды.

Дополнительно внедорожник можно оснастить карбоновыми керамическими тормозами длиной 440 мм спереди и 370 мм сзади. Как уточнили в Bentley, это самая мощная тормозная система из когда-либо установленных на автомобили марки.

Фото: Пресс-служба Bentley.

Внешне Bentayga Speed отличается затемненными задними и передними фарами (они адаптивные, с полной светодиодной подсветкой и системой High Beam Assist) окрашенным в цвет кузова нижним элементам, крупноячеистой решеткой радиатора. Автомобиль имеет 22-дюймовые легкосплавные диски и фирменный шильдик Speed.
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В салоне Bentley установлен 8-дюймовый сенсорный информационный экран с жестким диском на 60 ГБ, навигацией, голосовым управлением с поддержкой преобразования текста в речь, AMI, CD, MP3, SD-картами. Аудиосистема имеет 10 динамиков.

Официально рекордсмена представят на международном автосалоне в Женеве. Также компания намерена презентовать на мотор-шоу таинственный спорткар.

Фото: Пресс-служба Bentley.
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#Bentley