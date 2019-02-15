Эксперт оценил идею ужесточить штрафы за нарушение ПДД

Минтранс и МВД предложили ввести новые санкции за нарушение Правил дорожного движения. Одной из инициатив предполагается ввести штраф в 500 рублей за превышение скорости на десять-двадцать километров в час. В МВД отметили, что эта мера должна применяться лишь в населенных пунктах.

Среди других наказаний значится ужесточение наказание для водителей, использующих нечитаемые номера. Таких автомобилистов предлагается лишить возможности оплачивать штраф с 50-процентной скидкой.

Главный редактор "Радио Автодор", автоэксперт Антон Чуйкин специально для "РГ" прокомментировал возможные нововведения.

"Что касается введения штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч, то это правильно. Нигде в мире нет такого, что при 60 км/ч ехать можно 80 км/ч. Но есть и другой вопрос. Сначала нужно разобрать со знаками на дороге, не везде они отвечают правилам. Иногда, например, их просто забывают после дорожных работ. А вот лишить водителей 50-процентной скидки на оплату штрафов - не самое лучшее предложение. Собираемость штрафов это точно не увеличит", - рассказал эксперт.