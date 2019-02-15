Министерство транспорта предложило штрафовать водителей на 500 рублей за превышение скорости от 10 до 20 км/ч. За превышение более чем на 20 км/ч увеличить существующие ныне санкции. Впрочем, на сколько - пока не известно.

О такой инициативе Минтранса сообщил "Коммерсант". Напомним, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения еще в декабре дала поручение МВД и всем заинтересованным ведомствам проработать вопрос о введении ответственности за превышение скорости более чем на 10 км/ч. Тогда с такой инициативой на комиссии выступил заместитель мера Москвы Максим Ликсутов. По его словам, сегодня погрешность камер не превышает трех км/ч. Но действующие законы не позволяют наказывать водителей за превышение скорости до 20 км/ч. Поэтому там, где стоит ограничение 60 км/ч водители едут все 80 км/ч. А там где скорость ограничена 40 км/ч - едут под 60 км/ч.

Отсутствие штрафа за превышение скорости до 20 км/ч было введено тогда, когда для автовладельцев была установлена презумпция виновности еще в 2013 году. То есть, получив штраф с камеры, он сам должен был доказывать свою невиновность. Автором этой поправки был первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Как он сообщил корреспонденту "РГ", если сейчас ввести наказание за превышение более чем на 10 км/ч, это приведет к дальнейшей коммерциализации штрафов. Перед тем как вносить изменения в законодательство, надо навести порядок с организацией движения. Провести аудит всех дорог. Ведь сейчас местные власти выставляют знаки там, где им хочется, в итоге это просто ловушки для водителей. Такого же мнения придерживается член Общественного совета при ГУ МВД по городу Москве Петр Шкуматов. По его мнению, нынешний нештрафуемый лимит в 20 км/ч - это не индульгенция для водителей, а защитный интервал, чтобы сглаживать недостатки в организации дорожного движения.

В Госавтоинспекции с осторожностью оценивают эту инициативу. Для начала надо внимательно изучить ситуацию перед тем, как вводить такие меры. Как заявил на семинаре по безопасности дорожного движения глава Госавтоиснпекции МВД России Михаил Черников, для начала нужно провести ревизию улично-дорожной сети на предмет необходимости тех или иных ограничений скорости.

Так, например, по требованиям ГОСТ снижение скорости допускается постепенное. На 20 км/ч. Но довольно часто на федеральных дорогах вне населенных пунктах при ограничении скорости в 90 км/ч вдруг появляются знаки ограничивающие скорость до 50, а то и 40 км/ч. Это прямое нарушение требований к их установке. Но доказывать это автовладельцу придется уже в суде.

Из-за того, что непонятно, по какой причине в том или ином месте появляется знак ограничения скорости, это вызывает только нервозность на трассах. Водителям приходится следить не столько за ситуацией на дороге, сколько за знаками на обочинах.

Кстати, по статистике аварийности ГИБДД, превышение скорости - не самый опасный маневр. В основных нарушениях, ставшими причиной аварии, фигурируют нарушение правил проезда перекрестка, пешеходных переходов, а также выезд на встречную полосу. О превышении скорости в них даже речи не идет. То есть таких нарушений, повлекших ДТП с пострадавшими, крайне мало.

Статистики об аварийности в результате того, что водитель превысил скорость более чем на 10 км/ч, просто не существует. Но есть статистика аварийности по причине несоответствия скорости дорожным условиям. Под нее можно подвести любую аварию. Например, ехал водитель со скоростью 60 км/ч там, где это разрешено, но на дороге гололед. А это значит, что водитель выбрал неправильный скоростной режим и поэтому произошло ДТП. Кстати, таких ДТП за 11 месяцев этого года оформлено 8370. В них погибло 1180 человек. Для сравнения, всего аварий с пострадавшими произошло более 151 тысячи. В них погибло более 16 тысяч человек. То есть только каждое 20 ДТП происходит из-за выбора неправильного скоростного режима. А из-за превышения скорости и вовсе единицы.

Также столичные власти предлагали ужесточить ответственность за скрытые или нечитаемые госномера автомобилей. Понятно, что их больше беспокоят те автомобили, которые стоят на платной парковке, скрывая номера. Но за стоянку с нечитаемыми знаками ответственности у нас вовсе не предусмотрено. Что же касается управлением автомобилем с нечитаемыми знаками, то тут МВД предлагает убрать возможность уплаты штрафа со скидкой. Таким образом, за грязный номер водителю придется платить 500 рублей, а за скрытый с помощью тряпок, бумажек или пленок - 5000 рублей. Но все это предложения пока даже не оформленные в виде законопроекта.