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15.02.2019 11:10
Рубрика: ПДД

В России предложили ужесточить санкции за нарушение ПДД

Текст: Виктория Чернышева
Минтранс и МВД предложили ввести новые санкции за нарушение Правил дорожного движения. Изменения касаются превышения скорости, нарушения правил остановки и стоянки, а также использования нечитаемых или подложных номеров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: vesti.ru
Минтранс предложил повысить штраф за остановку на обочине

Как уточняет "Коммерсантъ", в письме, направленном в правительство РФ, говорится о введении штрафа размером 500 рублей за превышение скорости на 10-20 километров в час. Такое наказание, по мнению МВД, можно ввести, если нарушение произошло в населенных пунктах. В настоящий момент штраф предусмотрен только за превышение скорости на более чем 20 километров в час.

МВД предложило отменить 50-процентную скидку за нарушение правил стоянки и остановки, а также езду с нечитаемыми номерами при оперативной оплате штрафа. В настоящий момент КоАП предусматривает штраф от 500 рублей (если номера грязные) до 5 000 рублей (если номерные знаки умышленно закрыты пленками-рамками). Тех, кто использует подложные знаки, могут оштрафовать на 2 500 рублей.

Фото: РИА Новости
Нужно ли в Москве вводить штраф за закрытые номера

Нарушителям правил остановки и стоянки грозит штраф от 500 до 3 000 рублей.

Кроме этого, МВД попросило Госдуму ускорить принятие законов, касающихся безопасности движения. Соответствующие поправки к КоАП предусматривают новый штраф размером 5 000 руб. за "опасное вождение". В первом чтении этот документ был принят 27 января 2018 года, второго чтения пока не было.

В ближайшее время эти предложения будут изучены правительством РФ.

Ранее эксперты обсудили вопрос о введении штрафа за закрытые номера в Москве.

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