Госдума намерена в марте принять закон о наказании для лидеров ОПГ

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о рекомендуемых сроках рассмотрения президентского проекта об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов. Комитет, как сообщил парламентарий, будет рекомендовать рассмотреть законопроект в первом чтении уже на следующей неделе, а принять в окончательном чтении - в марте нынешнего года.

Напомним, что Владимир Путин внес в Госдуму накануне законопроект, ужесточающий наказание за создание и участие в ОПГ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата рассмотрит его в приоритетном порядке, а Совет Госдумы обсудит его 18 февраля.

- Изменения, инициированные президентом, значительно расширяют возможности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, - прокомментировал инициативу Павел Крашенинников. - По действующему законодательству криминальные авторитеты, как правило, недосягаемы для следствия, поскольку доказать их причастность к совершаемым преступлениям практически невозможно.

Именно "воры в законе", по словам парламентария, поддерживают жизнеспособность преступных сообществ, следят за "порядком" в преступном мире, обеспечивают нужные связи и условия для совершения преступлений.

- Следственные органы, даже располагая информацией об их противоправной деятельности, не имеют достаточных инструментов для привлечения к уголовной ответственности. Благодаря предложенным поправкам в УК РФ эта ситуация изменится, - уверен глава комитета.

Действующим законодательством установлена уголовная ответственность для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, но только если оные совершили преступление. То есть организовали ОПГ, руководят его деятельностью.

- В ином случае они не могут быть привлечены к ответственности по уголовному законодательству. Поэтому такие лица, являясь лидерами преступного мира и координируя деятельность возглавляемых ими сообществ, зачастую уходят от ответственности, - сказал Павел Крашенинников.

Законопроектом предлагается исправить эту ситуацию, дополнив Уголовный кодекс новой статьей, которая вводит уголовную ответственность за сам факт лидерства в преступной иерархии. Такое преступление будет караться лишением свободы от 8 до 15 лет с возможным максимальным штрафом до 5 млн рублей. Применение условного осуждения к таким лицам исключается, подчеркнул глава комитета.

Кроме того, согласно проекту закона, создание или руководство ОПГ карается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей, за участие в собраниях организаторов ("сходках") - на срок от 12 до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей. А за преступные деяния криминальный авторитет наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. Возможно также пожизненное лишение свободы.