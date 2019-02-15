Путин отметил профессионализм и мужество советских воинов-афганцев

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятия, посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана, в День памяти тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами нашей Родины.

"15 февраля 1989 года - незабываемая дата для участников боевых действий, для всего нашего народа. В этот день последние колонны военной техники, солдат и офицеров Советской армии покинули территорию Афганистана и вернулись домой", - отметил глава государства.

"В трудных условиях, вдали от Родины военнослужащие и гражданские специалисты честно выполняли свой долг, отстаивали интересы Отечества, при решении ответственных задач демонстрировали высочайший профессионализм, беспримерное мужество и силу духа", - подчеркнул президент.

И сегодня ветераны не остаются в стороне от важных дел, принимают активное участие в жизни страны и общества, хранят верность боевому братству, оказывают поддержку инвалидам и семьям павших героев, уделяют особое внимание патриотическому воспитанию, констатировал Владимир Путин.

Напомним, что ранее президент присвоил звание Героя России Владимиру Ковтуну - офицеру-афганцу, который добыл первый американский ЗРК "Стингер", который США поставляли на вооружение моджахедам.