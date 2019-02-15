Арестован еще один участник дела по Baring Vostok

Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о мошенничестве основателя инвестиционной компании Baring Vostok, американца Майкла Калви. Им стал Алексей Кордичев - советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" и экс-глава банка "Восточный".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Ходатайство об избрании меры пресечения удовлетворить", - цитирует агентство заявление судьи. Отмечается, что защита подозреваемого, так же, как и сам он, выступали против такого решения, так как у него трое детей, пожилые родители и положительные характеристики. Кроме этого, адвокат подсудимого настаивал, что Кордичев с самого начала выдал следствию всю известную информацию об этом преступлении.

Ранее по делу были арестованы гендиректор "Первого коллекторского бюро Максим Владимиров и французский гражданин, партнер по индустрии финансового сектора инвесткомпании Филипп Дельпаль. Основатель компании Baring Vostok Майкл Калви был ранее задержан. Фигурантам дела, по данным следствия, вменяется хищение 2,5 млрд рублей.