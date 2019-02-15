Суд арестовал гражданина Франции по делу Baring Vostok

Басманный суд Москвы отправил под арест на срок до 13 апреля партнера по индустрии финансового сектора инвесткомпании Baring Vostok - гражданина Франции Филиппа Дельпаля.

"Суд постановил: избрать в отношении Дельпаля меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля 2019 года", - передает "Интерфакс" вердикт судьи Евгении Николаевой.

Ровно на такой же срок Басманный суд арестовал генерального директора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова.

Ранее стало известно о задержании основателя крупной инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви. По делу о крупном мошенничестве вместе с ним проходят еще пять человек. Фигурантам дела, по данным следствия, вменяется хищение 2,5 млрд рублей. В самой инвесткомпании сообщили, что уголовное дело, по которому проходит Калви, связано с "коммерческим спором по банку "Восточный Экспресс".