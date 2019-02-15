Путин и Лукашенко рассказали об отношениях России и Беларуси

За три дня Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Сочи серию переговоров по разным темам: они обсудили как экономические, так и гуманитарные вопросы.

По итогам Владимир Путин заявил журналистам, что они должны с помощью дружеского диалога определить, как развивать дальше интеграцию в рамках Союзного государства.

"Вот здесь мы тоже должны в спокойном режиме, диалоге, в дружеском режиме понять, где в рамках Союзного государства мы можем двигаться вперед, не нанося никакого ущерба странам и народам, а наоборот, создавая лучшие условия для будущего наших стран", - сказал он.

В свою очередь Александр Лукашенко напомнил, что они договаривались с Путиным начать ревизию отношений, проанализировать исполнение различных соглашений, подписанных сторонами в рамках Союзного государства.

"Мы откровенно друг другу говорим, что мы же не вечные, мы когда-то уйдем. А что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать", - подчеркнул Лукашенко. Белорусский президент при этом особо отметил, что вопрос суверенитета на российско-белорусских переговорах даже не обсуждается. "Мы исходим из того, что сегодня есть два государства - вы знаете, как они образовались, не мы (с российским президентом - "РГ") были инициаторами”, - напомнил Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста о возможных угрозах для суверенитета Беларуси. Он также заверил, что, "мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, на сколько вы готовы".

"Мы и завтра можем объединиться вдвоем (с Владимиром Путиным - "РГ”), у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?" ,- заявил Лукашенко.

Владимир Путин в свою очередь высказал свое мнение по поводу суверенитета стран и их независимости. По его мнению, это очень близкие понятия. "Полностью независимых государств в мире не существует. Все, хоть большие и малые страны. Современный мир - это мир взаимозависимостей", - сказал российский президент.

Он привел в пример зависимые отношения европейских стран с Вашингтоном. "Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают, - заявил он журналистам. - Где их суверенитет?", - задал вопрос Путин. Он также указал на такие организации как Европарламент и НАТО. В них, по словам президента, европейцы вложили часть своего суверенитета.

"Там Европарламент принимает для исполнения всеми его членами решений больше, чем Верховный совет СССР в свое время принимал таких решений для союзных республик", - привел свой аргумент президент. Путин также рассказал о Евразийском экономическом союзе: "часть нашей независимости мы туда сознательно передали", сказал он. Ведь в его составе действуют наднациональные органы, которым государства-члены передали часть полномочий, "тем самым создав определенную взаимозависимость".

Журналистов больше всего интересовал вопрос налогового маневра - удалось ли президентам двух стран прийти к соглашению. Напомним, что налоговый маневр в нефтяной сфере, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, - один из спорных вопросов для России и Беларуси.

Но Александр Лукашенко заявил, что "даже это слово не промолвили за эти три дня". "Как будто это важнейшая проблема в отношениях Белоруссии и России. Она действительно существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю: мы по-моему даже это слово не промолвили за эти три дня", - заметил белорусский президент. При этом он добавил, что к этому вопросу они с российским президентом еще подойдут.

В целом оба лидера положительно оценили совместную работу в эти дни.

"Мне кажется, работа у нас получилась", - сказал Владимир Путин. Он также рассказал, что пригласил своего белорусского коллегу в Сочи и для переговоров, и для того, чтобы дать ему возможность отдохнуть: покататься на склонах, поиграть в хоккей.

"Мы договорились с президентом Белоруссии, что мы проанализируем все, что было сделано в последнее время. Сверим часы по этой интеграционной повестке, имея ввиду даже то обстоятельство, что параллельно развиваются и другие интеграционные процессы, в том числе и ЕврАзЭС", - заключил Владимир Путин.

Визит Александра Лукашенко в Сочи закончится игрой в хоккей с Владимиром Путиным. Они вместе вышли на лед, чтобы поиграть в хоккей сочинской арене "Шайба".