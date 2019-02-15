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15.02.2019 08:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Магнитогорске встретили выжившего после взрыва Ваню Фокина

Текст: Константин Балагаев
Самолет, на котором из столицы после 45-ти суточного лечения возвращались домой Ваня Фокин и его мать Ольга, приземлился в аэропорту Магнитогорска ранним утром, в 5:50 по местному времени. В зале ожидания чудом выжившего и спасенного малыша встречали представители администрации города, сотрудники МЧС, обычные горожане и, разумеется, отец Вани Евгений Фокин.

Вскоре двери служебного помещения зоны прилета открылись и в зал ожидания, катя пред собой прогулочную коляску, вышла Ольга Фокина.

- Ваня, приехал, Ваня! - крикнул кто-то.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске Вани Фокина

Поцеловав жену, Евгений взял дремавшего в коляске в голубеньком комбинезончике малыша, развернул к себе и приподнял. Ваня взглянул на папу, на цветы, на огромного плюшевого медведя, на десятки фото и видеоператоров, собравшихся здесь ради него, и - громко заплакал! Как будто происходящее его очень напугало.

- Перелет был нормальный, - рассказала Ольга, - Ваня даже немного поспал. Пассажиры нас узнавали, поздравляли с выздоровлением, желали всего хорошего. Прежде чем отправить малыша из аэропорта домой, его осмотрел врач: "Полет перенес нормально, состояние удовлетворительное, в стационарной помощи не нуждается".

- Благодарен всей стране за моральную поддержку, за финансовую помощь. Спасибо всем, - сказал журналистам Евгений Фокин. - Спасибо вам, вы - лучшие! Будем жить дальше! В счастье, в любви, в радости!

В первые дни после трагедии, вспомнил январские события Евгений в беседе с корреспондентом РГ, было "тяжеловато, а когда начал общаться с людьми, отвечать на письма в соцсети - люди сочувствовали, поддерживали, желали Ване и нам с женой самого лучшего, - после такого общения стало проще и легче, это была колоссальная помощь и поддержка".

- Новую квартиру, - продолжил Евгений, - еще не успел обустроить, там еще мебели нет, стол стоит на кухне, да двухярусная кровать, маленькой пока нет. Все заказано - должны привезти. Поэтому, наверное, нам не удастся справить новоселье завтра, в день рождения сына, как мы планировали, - даже присесть там некуда. Поэтому сына повезем сейчас к родителям, где мы сейчас временно обитаем. Приедем, поговорю с Ольгой и спать лягу - вечером надо будет идти на работу в ночь.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске РГ-Фото
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