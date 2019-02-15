СМИ: Суд Венесуэлы аннулировал назначения оппозиции в нефтяной отрасли

Верховный суд Венесуэлы объявил недействительным назначение оппозицией нового совета директоров государственной нефтяной компании PDVSA и ее американской "дочки" - Citgo. Предприятие приносит основной доход нефтедолларов в казну страны, сообщает газета El Universal .

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявившей себя временным президентом страны, назначил новых членов совета директоров обеих компаний. Верховный суд отменил это решение и запретил всем назначенным руководителям и их заместителям покидать страну. Их банковские счета заблокированы. Одновременно прокуратура начала расследование по факту попытки захвата властных полномочий.

Судья Хосе Мендоса отметил, что назначение новых топ-менеджеров компаний связано с попыткой осуществить государственный переворот в Венесуэле.

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Сааб подтвердил, что в отношении вновь назначенных директоров PDVSA и Citgo начато расследование. Под разбирательство также попадут все послы за рубежом, назначенные оппозиционным парламентом.

Между тем президент Николас Мадуро вновь призвал провести внеочередные выборы в Национальное собрание. По его словам, патриотические настроенные силы выиграют их. Напомним, председатель парламента Хуан Гуайдо, которого поддерживают США и другие западные страны, выступает за смену власти в стране.