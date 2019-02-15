Власти Турции узнали о новой версии избавления от тела Хашкаджи

Власти Турции узнали новой версии исчезновения тела журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в здании генконсульства Саудовской Аравии в октябре 2018 года. Полиция Стамбула считает, что тело жертвы могли сжечь в одной из печей, которые находятся на территории дипмиссии или в резиденции саудовского консула.

Температура в печи в здании консульства достигает 1000 градусов, в результате чего становится невозможно найти следы биологической ткани, включая ДНК, передает NTV. После убийства журналиста генконсульство заказало 32 порции сырого мяса из одного из стамбульских ресторанов. Для чего это было сделано, пока не известно.

Напомним, Джамаль Хашкаджи работал обозревателем The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Журналист пропал второго октября во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Спустя три недели саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

Турция ведет официальное расследование инцидента. Уже задержаны непосредственные исполнители - 11 человек. Против них выдвинуты обвинения. Генпрокуратура требует смертной казни для пятерых обвиняемых.