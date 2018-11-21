Турция потребует расследования смерти Хашкаджи под эгидой ООН

Анкара может запросить расследование убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи под эгидой ООН, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция не удовлетворена уровнем проведения совместного с Саудовской Аравией расследования убийства Хашкаджи и может запросить помощь у соответствующих структур ООН. Это произойдет в том случае, если "сотрудничество с Эр-Риядом зайдет в тупик".

Кроме того, Чавушоглу информировал, что в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне он передал американцам актуальные данные по расследованию убийства журналиста.

Генпрокуратура Саудовской Аравии уже обнародовала предварительные итоги по делу Хашкаджи. В результате расследования задержан 21 человек, 11-ти подданным королевства предъявлено обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь.

Между тем ЦРУ настаивает на том, что за убийством оппозиционного журналиста стоит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. По данным газеты The Washington Post, ведомство перехватило звонок из консульства сотрудника саудовской службы безопасности Махера Мутриба. Камеры наблюдения зафиксировали его входящим и выходящим из диппредставительства в Стамбуле. Якобы он доложил советнику принца Сауду аль-Хатани о том, что "операция завершена".

Со своей стороны, президент Дональд Трамп не намерен отказываться от миллиардной сделки на продажу оружия Саудовской Аравии в связи с делом Хашкаджи. По словам политика, от этого выиграют только Россия и Иран.

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