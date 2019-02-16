BlaBlaCar введет в России новые меры для повышения безопасности поездок

BlaBlaCar в ближайшие пару лет планирует запустить сервис онлайн-оплаты услуг в России. Вместе с идентификацией пользователей по паспорту это улучшит ситуацию с безопасностью, рассчитывают в компании.

В Германии попутчики уже могут расплачиваться с автовладельцам онлайн, а в Испании и Франции она обязательна, рассказал в интервью РБК глава BlaBlaCar Николас Брюссон.

Также пользователи платят онлайн комиссию сервису. По словам Брюссона, все это позволяет отследить, что конкретный пассажир связывался с конкретным водителем. "Это один из главных запросов аудитории - знать, кто будет водителем или пассажиром", - подчеркнул Брюссон.

О необходимости повышения безопасности пользователей BlaBlaCar речь зашла после громкого убийства директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой, с которой расправился с ее попутчик. Сервисом он воспользовался, взяв чужую фотографию, но правоохранительным органам все-таки удалось его найти. Тело 29-летней жительницы Москвы Ирины Ахматовой, пропавшей по дороге в Тулу 23 декабря, обнаружено в Серпуховском районе Московской области.