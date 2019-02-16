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Рубрика: В мире

Харьковский пенсионер обругал Порошенко в ответ на признание в любви

Президент Украины Петр Порошенко. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky Президент Украины Петр Порошенко. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Президент Украины Петр Порошенко. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Президента Украины Петра Порошенко оскорбили во время церемонии открытия Харьковской филармонии. Украинский лидер признался аудитории в любви, после чего пожилой мужчина выкрикнул из толпы: "Да пошел ты!"

Смельчака разу скрутили сотрудники полиции. "Ты харьковчанин или предатель?" - сказал он одному из стражей порядка. Очевидцы сняли происходящее на видео. Запись опубликована на YouTube.

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
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Напомним, что президентские выборы на Украине стране состоятся 31 марта. Их фаворитом, согласно данным социологических опросов, стал шоумен и актер Владимир Зеленский с 23-24 процентами голосов. На втором месте находится экс-премьер Юлия Тимошенко, имея около 20 процентов в рейтинге доверия избирателей, на третьем - Порошенко с 13-14 процентами голосов.

Рейтинг Порошенко падает все годы правления. Среди причин эксперты называют кризис в экономике, войну в Донбассе и коррупцию.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Выборы президента Украины-2019
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