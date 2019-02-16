Харьковский пенсионер обругал Порошенко в ответ на признание в любви

Президента Украины Петра Порошенко оскорбили во время церемонии открытия Харьковской филармонии. Украинский лидер признался аудитории в любви, после чего пожилой мужчина выкрикнул из толпы: "Да пошел ты!"

Смельчака разу скрутили сотрудники полиции. "Ты харьковчанин или предатель?" - сказал он одному из стражей порядка. Очевидцы сняли происходящее на видео. Запись опубликована на YouTube.

Напомним, что президентские выборы на Украине стране состоятся 31 марта. Их фаворитом, согласно данным социологических опросов, стал шоумен и актер Владимир Зеленский с 23-24 процентами голосов. На втором месте находится экс-премьер Юлия Тимошенко, имея около 20 процентов в рейтинге доверия избирателей, на третьем - Порошенко с 13-14 процентами голосов.

Рейтинг Порошенко падает все годы правления. Среди причин эксперты называют кризис в экономике, войну в Донбассе и коррупцию.